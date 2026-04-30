Потеряли трудовую или документы: подписан закон, который упрощает получение пенсии

Государство самостоятельно будет собирать данные о стаже в реестрах и не будет требовать справок.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4851-IX направленный на упрощение процедуры подтверждения страхового стажа для назначения пенсий

Документ совершенствует механизм подтверждения трудовой деятельности в случаях утраты архивов или оккупации территорий. В частности, при назначении или перерасчете пенсий будут использоваться сведения из государственных электронных информационных систем и реестров.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале апреля приняла соответствующий законопроект №13705-д во втором чтении и в целом. Документ меняет подход к взаимодействию граждан с Пенсионным фондом Украины: отныне государство берет на себя обязанность самостоятельно собирать информацию о страховом стаже, вместо того чтобы требовать ее от человека.

Необходимость таких изменений возникла из-за последствий полномасштабной войны. Значительное количество предприятий разрушено, архивы утрачены, а доступ к документам на временно оккупированных территориях отсутствует. Кроме того, многие граждане потеряли трудовые книжки во время эвакуации.

Одной из ключевых новаций является возможность автоматического назначения или перерасчета пенсии. Согласно обновленной статье 44 закона о общеобязательном государственном пенсионном страховании, решение может приниматься не только по заявлению лица, но и без его обращения — если необходимые данные уже есть в государственных реестрах. Это позволяет избежать дополнительных визитов в учреждения и подачи бумажных документов.

Закон также закрепляет принцип достоверности государственных данных: информация, содержащаяся в официальных реестрах, считается такой, что не требует дополнительного подтверждения. Соответственно, Пенсионный фонд Украины не имеет права требовать документы, если необходимые сведения уже доступны в электронных системах.

Органы фонда обязаны самостоятельно получать информацию из государственных баз, в частности:

реестра общеобязательного государственного социального страхования;

реестра физических лиц — плательщиков налогов;

Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.

Если данные отсутствуют, гражданина будут информировать через электронный кабинет на портале услуг. Также фонд должен помогать в истребовании документов или разъяснять порядок подтверждения стажа, в частности через суд.

Отдельно урегулирован вопрос подтверждения стажа за периоды до 1 июля 2000 года, когда персонифицированный учет еще не действовал. В таких случаях основным документом остается трудовая книжка, однако при ее отсутствии допускается использование других доказательств — от финансовых документов до показаний свидетелей или судебного решения.

Еще одна новация касается зачисления стажа в случаях, когда работодатель не уплатил единый социальный взнос. При условии наличия отчетности о начислении взносов такие периоды могут быть включены в страховой стаж, даже если средства фактически не были перечислены.

Кроме того, закон упрощает судебную процедуру установления факта трудовых отношений. Для отдельных категорий граждан, в частности тех, чьи документы утрачены из-за войны, суд может учитывать даже личные пояснения под присягой. Решения по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Новые правила позволят существенно упростить доступ к пенсионным выплатам и уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан, переложив основную ответственность за учет трудового стажа на государство.

