Військові зі статусом УБД можуть безплатно їздити міжміським транспортом: коли видають лист талонів

Вперше лист талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості мають видати одночасно з посвідченням УБД.

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Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть скористатися правом на пільговий проїзд у міжміському транспорті за наявності листа талонів.

У Міністерстві оборони повідомили, що військові зі статусом УБД мають право один раз на два роки безплатно здійснити поїздку туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення. Також вони можуть один раз на рік скористатися проїздом цими видами транспорту зі знижкою 50%.

Вперше лист талонів на право отримання проїзних квитків із 50-відсотковою знижкою видається одночасно з посвідченням учасника бойових дій. Для оформлення пільгового квитка необхідно пред'явити у касі посвідчення УБД та лист талонів. Після цього касир обмінює талони на проїзні документи.

Після завершення строку дії листа талонів військовослужбовцям видають новий. Для цього чинним військовослужбовцям необхідно подати рапорт командирові своєї військової частини. Лист талонів, строк дії якого закінчився, необхідно здати. Якщо документ відсутній, уповноважений орган, який видає листи талонів, проводить перевірку підстав для отримання нового.

У Міністерстві оборони також нагадали, що на військовослужбовців, які подорожують за пільговими квитками, поширюються всі правила та умови перевезень, встановлені для відповідного виду транспорту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», подружжя, у якому обоє мають статус учасників бойових дій, має гарантоване державою право на суттєву пільгу при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас поширеним є запитання: чи сумується така знижка, якщо чоловік і дружина проживають разом.