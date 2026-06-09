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Для дружин військових пропонують запровадити окреме державне свято: яку дату обрали

17:48, 9 червня 2026
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Ініціатива з'явилася за аналогією зі святом у США, де вшановують дружин і чоловіків військовослужбовців.
Для дружин військових пропонують запровадити окреме державне свято: яку дату обрали
Ілюстративне фото, джерело - GettyImages
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Поки українські військові боронять країну на фронті, їхні чоловіки та дружини щодня тримають на собі інший, не менш важливий фронт — виховують дітей, ведуть побут, підтримують рідних і допомагають захисникам долати труднощі служби. Саме тому в Україні пропонують на державному рівні вшанувати подружжя військовослужбовців, яке часто залишається поза суспільною увагою, але відіграє важливу роль у зміцненні родин військових та підтримці обороноздатності країни.

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До Кабінету міністрів подали петицію із закликом започаткувати в Україні свято «День вдячності подружжю військовослужбовців» та відзначати його щороку 25 жовтня.

Автор ініціативи зазначає, що у Сполучених Штатах існує Military Spouse Appreciation Day — день вдячності подружжю військовослужбовців. У цей день вшановують так званих «тихих героїв», які забезпечують надійний тил для військових.

На думку ініціатора, дружини та чоловіки військовослужбовців заслуговують на особливу повагу та суспільне визнання, адже саме вони часто беруть на себе додаткову відповідальність під час служби своїх близьких.

Автор звернення наголошує, що в умовах повномасштабної війни питання підтримки сімей військових набуло особливої актуальності, тому в Україні є сенс започаткувати аналогічне свято.

Петицію №41/010078-26еп зареєстрували 9 червня 2026 року. Для того щоб її розглянули, необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі до завершення збору підписів залишається 92 дні.

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Кабінет Міністрів України петиція військовослужбовці військова служба свято

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