Для жен военнослужащих предлагают ввести отдельный государственный праздник: какую дату выбрали

Инициатива появилась по аналогии с праздником в США, где чествуют жен и мужей военнослужащих.

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Пока украинские военные защищают страну на фронте, их мужья и жены ежедневно несут на себе другой, не менее важный фронт — воспитывают детей, ведут быт, поддерживают родных и помогают защитникам преодолевать трудности службы. Именно поэтому в Украине предлагают на государственном уровне чествовать супругов военнослужащих, которые часто остаются вне общественного внимания, но играют важную роль в укреплении семей военных и поддержании обороноспособности страны.

В Кабинет министров подали петицию с призывом учредить в Украине праздник «День благодарности супругам военнослужащих» и отмечать его ежегодно 25 октября.

Автор инициативы отмечает, что в Соединенных Штатах существует Military Spouse Appreciation Day — день благодарности супругам военнослужащих. В этот день чествуют так называемых «тихих героев», которые обеспечивают надежный тыл для военных.

По мнению инициатора, жены и мужья военнослужащих заслуживают особого уважения и общественного признания, ведь именно они часто берут на себя дополнительную ответственность во время службы своих близких.

Автор обращения подчеркивает, что в условиях полномасштабной войны вопрос поддержки семей военных приобрел особую актуальность, поэтому в Украине есть смысл учредить аналогичный праздник.

Петицию №41/010078-26еп зарегистрировали 9 июня 2026 года. Для того чтобы ее рассмотрели, необходимо собрать 25 тысяч подписей. На данный момент до завершения сбора подписей остается 92 дня.

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