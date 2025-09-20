У Кіровоградській області чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів

Двоє правоохоронців поранені, нападника розшукують у межах спецоперації.

У селі Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області місцевий житель відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, поранивши двох правоохоронців.

За даними поліції, чоловік вистрілив із невстановленої зброї, коли правоохоронці перевіряли його документи. Унаслідок стрілянини начальник сектору реагування патрульної поліції отримав вогнепальне поранення в живіт, а його напарник — у руку. Наразі в регіоні триває спеціальна поліцейська операція для затримання нападника.

