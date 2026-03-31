Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

30 марта 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15116, который должен создать механизм исправления ошибок ТЦК без многомесячных судебных тяжб. Группа народных депутатов инициировала изменения, которые позволят женщинам, попавшим в реестр «Оберіг» по ошибке, восстановить свои права по упрощенной процедуре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», медиапространство всколыхнула новость о том, что киевлянка, работающая руководителем отдела кадров и имеющая филологическое образование, случайно обнаружила себя в реестре как «солдат, художник» с отметкой о прохождении ВЛК 20-летней давности. Она была объявлена в розыск за уклонение от мобилизации. И это только верхушка айсберга, ведь судебная практика свидетельствует, что такие случаи уже случались, и такую незаконную постановку на учет женщин можно считать системной проблемой.

Как демонстрирует анализ судебной практики, ТЦК часто оправдывают такие ошибки потерей бумажных архивов в 2022 году в результате боевых действий. Например, известен случай, когда юрист по образованию обнаружила себя в «Резерв+» как медика. ТЦК официально отказался исправлять данные, ссылаясь на отсутствие «правовых оснований для исключения».

На данный момент на законодательном уровне у ТЦК отсутствует административный механизм, который позволил бы просто удалить такое лицо из базы по его обращению. До сих пор единственным путем защиты было обращение в административный суд. Однако судебный путь — это расходы на юристов, судебный сбор и месяцы ожидания.

Новый законопроект предлагает автоматическое исключение из реестра военнообязанных. Если женщина попала в систему по ошибке, ее должны исключить оттуда на основании только одного заявления. Штрафы в 17 тысяч гривен, выписанные таким женщинам, также будут подлежать автоматической отмене.

На данный момент на сайте Верховной Рады отсутствует полный текст законопроекта. Однако ожидается, что документ переведет вопрос штрафов и учета женщин из судебной плоскости в административную, что снимет нагрузку с судебной системы и положит конец практике незаконного ограничения прав женщин.

Законопроект предлагает механизм исключения по заявлению, но в украинском административном праве любое изменение статуса в государственном реестре должно основываться на документах. «Судебно-юридическая газета» следит за статусом документа, чтобы дать ответы на вопросы, какие доказательства будут необходимы и кто должен доказывать незаконность постановки на воинский учет.

