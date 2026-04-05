Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

30 березня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15116, що має створити механізм виправлення помилок ТЦК без багатомісячних судових позовів. Група народних депутатів ініціювала зміни, які дозволять жінкам, що потрапили в реєстр «Оберіг» помилково, відновити свої права за спрощеною процедурою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» медіапростір сколихнула новина, про те, що киянка, яка працює керівником відділу кадрів і має філологічну освіту, випадково виявила себе в реєстрі як «солдат, художник» із відміткою про пройдену ВЛК 20-річної давності. ЇЇ було оголошено в розшук за ухилення від мобілізації. І це тільки верхівка айсбергу, адже судова практика свідчить, що такі випадки вже траплялися і таку незаконну постановку на облік жінок можна вважати системною проблемою.

Як демонструє аналіз судової практики, ТЦК часто виправдовують такі помилки втратою паперових архівів у 2022 році внаслідок бойових дій. Наприклад, відомий випадок, коли юристка за освітою, виявила себе в «Резерв+» як медик. ТЦК офіційно відмовився виправляти дані, посилаючись на відсутність «правових підстав для виключення».

Наразі на законодавчому рівні у ТЦК відсутній адміністративний механізм, який дозволив би просто видалити таку особу з бази за її зверненням. Досі єдиним шляхом захисту було звернення до адміністративного суду. Проте судовий шлях — це витрати на юристів, судовий збір та місяці очікування.

Новий законопроєкт пропонує автоматичне виключення з реєстру військовозобо’язаних. Якщо жінка потрапила до системи помилково, її мають виключити звідти на підставі лише однієї заяви. Штрафи у 17 тисяч гривень, виписані таким жінкам, також підлягатимуть автоматичному скасуванню.

Наразі, на сайті Верховної Ради відсутній повний текст законопроєкту. Проте, очікується, що документ переведе питання штрафів і обліку жінок із судової площини в адміністративну, що зніме навантаження з судової системи та покладе край практиці незаконного обмеження прав жінок.

Законопроєкт пропонує механізм виключення за заявою, але в українському адміністративному праві будь-яка зміна статусу в державному реєстрі має ґрунтуватися на документах. «Судово-юридична газета» слідкує за статусом документу, щоб дати відповіді на питання, які докази будуть необхідні та хто має доводити незаконність постановки на військовий облік.

