Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

14:00, 5 квітня 2026
Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.
Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку
30 березня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15116, що має створити механізм виправлення помилок ТЦК без багатомісячних судових позовів. Група народних депутатів ініціювала зміни, які дозволять жінкам, що потрапили в реєстр «Оберіг» помилково, відновити свої права за спрощеною процедурою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» медіапростір сколихнула новина, про те, що киянка, яка працює керівником відділу кадрів і має філологічну освіту, випадково виявила себе в реєстрі як «солдат, художник» із відміткою про пройдену ВЛК 20-річної давності. ЇЇ було оголошено в розшук за ухилення від мобілізації. І це тільки верхівка айсбергу, адже судова практика свідчить, що такі випадки вже траплялися і таку незаконну постановку на облік жінок можна вважати системною проблемою.

Як демонструє аналіз судової практики, ТЦК часто виправдовують такі помилки втратою паперових архівів у 2022 році внаслідок бойових дій. Наприклад, відомий випадок, коли юристка за освітою, виявила себе в «Резерв+» як медик. ТЦК офіційно відмовився виправляти дані, посилаючись на відсутність «правових підстав для виключення».

Наразі на законодавчому рівні у ТЦК відсутній адміністративний механізм, який дозволив би просто видалити таку особу з бази за її зверненням. Досі єдиним шляхом захисту було звернення до адміністративного суду. Проте судовий шлях — це витрати на юристів, судовий збір та місяці очікування.

Новий законопроєкт пропонує автоматичне виключення з реєстру військовозобо’язаних. Якщо жінка потрапила до системи помилково, її мають виключити звідти на підставі лише однієї заяви. Штрафи у 17 тисяч гривень, виписані таким жінкам, також підлягатимуть автоматичному скасуванню.

Наразі, на сайті Верховної Ради відсутній повний текст законопроєкту. Проте, очікується, що документ переведе питання штрафів і обліку жінок із судової площини в адміністративну, що зніме навантаження з судової системи та покладе край практиці незаконного обмеження прав жінок.

Законопроєкт пропонує механізм виключення за заявою, але в українському адміністративному праві будь-яка зміна статусу в державному реєстрі має ґрунтуватися на документах. «Судово-юридична газета» слідкує за статусом документу, щоб дати відповіді на питання, які докази будуть необхідні та хто має доводити незаконність постановки на військовий облік.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

