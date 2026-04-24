ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В постановлении от 8 апреля 2026 года по делу 537/3041/24 Верховный Суд рассмотрел вопрос надлежащего процессуального обеспечения доказывания в спорах об оспаривании отцовства.

Ключевым стало вопрос, может ли суд отказать в иске из-за недоказанности, если сам не обеспечил возможность проведения решающего доказательства — ДНК-экспертизы.

Актуальность данной категории споров обусловлена необходимостью установления баланса между процессуальными требованиями и обязанностью суда установить истину относительно происхождения ребенка с учетом прав ребенка и сторон.

Обстоятельства дела

Мать ребенка обратилась в суд с иском о лишении родительских прав. Отец, в свою очередь, подал встречный иск об оспаривании отцовства и исключении записи о нем как об отце из актовой записи о рождении ребенка.

Стороны состояли в браке, который был расторгнут. Ребенок родился после расторжения брака, но в пределах десятимесячного срока, предусмотренного СК Украины, что создает презумпцию происхождения ребенка от супругов.

Отец утверждал, что не является биологическим отцом ребенка, ссылался на обстоятельства личных отношений и настаивал на проведении ДНК-экспертизы.

На момент рассмотрения дела мать вместе с ребенком постоянно проживала за границей — в Республике Польша.

Суд первой инстанции назначил экспертизу, однако она не была проведена из-за неявки матери с ребенком.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении обоих исков, указав на отсутствие доказательств кровного родства или его отсутствия.

Апелляционный суд согласился с таким выводом и дополнительно указал на действие презумпции отцовства и добровольное согласие мужчины на внесение записи о нем как об отце.

Позиция Верховного Суда

Суд подчеркнул, что предметом доказывания в таких делах является отсутствие кровного родства между лицом, записанным отцом, и ребенком. В случае доказанности данного обстоятельства суд выносит решение об исключении оспариваемых сведений из актовой записи о рождении ребенка.

Основанием для категорического вывода для признания отцовства в судебном порядке может быть заключение судебно-генетической или судебно-иммунологической экспертизы.

ВС указал, что заключение судебно-медицинской (молекулярно-генетической) экспертизы является достаточным основанием для категорического вывода для признания отцовства, поскольку ДНК-тест является единственным научным методом точного установления отцовства в отношении конкретного ребенка, и его доказательная ценность существенно превышает любой другой доказательство, предоставленный сторонами, с целью подтверждения или опровержения факта отцовства.

Европейский суд по правам человека отмечал, что на сегодняшний день ДНК-тест является единственным научным методом точного установления отцовства в отношении конкретного ребенка; его доказательная ценность существенно превышает любой другой доказательство, предоставленный сторонами, с целью подтвердить или опровергнуть факт оспариваемого отцовства.

Суд подытожил, что заключение судебной молекулярно-генетической (судебно-биологической, судебно-генетической) экспертизы имеет важное значение в процессе исследования факта отцовства.

Согласно частям первой, второй статьи 107 ГПК Украины материалы, необходимые для проведения экспертизы, эксперту предоставляет суд, если экспертиза назначена судом, либо участник дела, если экспертиза проводится по его заказу. При назначении экспертизы суд с учетом мнения участников дела определяет, какие именно материалы необходимы для проведения экспертизы. Суд может также заслушать назначенных судом экспертов по этому вопросу. Копии материалов, предоставляемых эксперту, могут оставаться в материалах дела.

В то же время эксперт не имеет права по собственной инициативе собирать материалы для проведения экспертизы, разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с проведением экспертизы, либо сообщать кому-либо, кроме суда и участника дела, по заказу которого проводилась экспертиза, о ее результатах.

Важным уточнением является то, что назначенный судом эксперт не имеет права общаться с участниками судебного процесса вне судебного заседания, кроме случаев совершения иных действий, непосредственно связанных с проведением экспертизы.

ВС подчеркнул: «Учитывая указанные нормы процессуального законодательства, именно на суд возложена обязанность, в частности, обеспечить явку сторон по делу в экспертное учреждение».

Однако суд первой инстанции не признал обязательной явку в экспертное учреждение и не разъяснил, что уклонение от проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы фактически является уклонением от исполнения судебного решения (определения) о назначении экспертизы, что делает невозможным полное установление обстоятельств, имеющих значение для дела. Апелляционный суд не устранил нарушения, допущенные судом первой инстанции.

Указанные процессуальные действия суд должен осуществить с учетом требований как национального, так и международного законодательства, учитывая, что ответчица вместе с ребенком проживают в Республике Польша.

С учетом изложенного Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций в части оспаривания отцовства и направил дело на новое рассмотрение.

Сформированная правовая позиция заключается в том, что в спорах об отцовстве суд не может ограничиться формальным выводом о недоказанности требований без надлежащего обеспечения ключевого доказательства — ДНК-экспертизы. Суд обязан содействовать ее проведению, обеспечить явку сторон, разъяснить последствия уклонения и лишь после этого оценивать доказательства.

Данная позиция имеет системное значение для практики, поскольку она повышает стандарт процессуальной активности суда и обеспечивает реальную возможность установления истины в делах о происхождении ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.