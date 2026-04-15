В международных делах об установлении отцовства фиксированное правило создает проблемы с защитой ребенка — как это изменят

07:40, 15 апреля 2026
В парламенте предлагают изменить правила в делах об отцовстве с иностранным элементом и разрешить выбирать право не только по месту рождения ребенка, но с учетом его интересов.
В Верховной Раде предлагают изменить подход к определению права, которое применяется в делах об установлении и оспаривании отцовства, когда в них присутствует международный элемент. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15152.

Действующее регулирование, предусматривающее применение личного закона ребенка на момент его рождения, не всегда обеспечивает надлежащую защиту прав и интересов ребенка в трансграничных правоотношениях.

На практике в международном частном праве возникают ситуации, когда дело о происхождении ребенка связано с несколькими правопорядками, что создает коллизии при определении применимого права.

В таких случаях фиксированная привязка к одному правопорядку может быть недостаточно гибкой для учета конкретных обстоятельств дела и принципа наилучших интересов ребенка.

С учетом современного развития международного частного права и принципа наилучших интересов ребенка возникает необходимость более гибкого подхода к определению того, какое право применяется в делах об установлении и оспаривании отцовства.

В связи с этим предлагается внести изменения в Закон Украины «О международном частном праве». Предлагаемые изменения предусматривают, что установление и оспаривание отцовства может осуществляться не только по праву страны, с которой ребенок связан на момент рождения, но и по другому праву, если оно теснее связано с делом и лучше защищает интересы ребенка.

Что говорит судебная практика ЕСПЧ

Такой подход согласуется с практикой Европейского суда по правам человека, который требует, чтобы национальные процедуры были эффективными и обеспечивали реальную защиту прав ребенка, а не только формальное применение коллизионных норм. В частности, в деле Mikulic v. Croatia ЕСПЧ подчеркнул, что длительная неопределенность относительно происхождения ребенка нарушает статью 8 Конвенции, а государство обязано обеспечить эффективные механизмы установления отцовства, в том числе в случаях уклонения от ДНК-экспертизы.

По материалам дела, заявительница, рожденная вне брака, вместе с матерью обратилась в национальный суд с иском об установлении отцовства в отношении предполагаемого биологического отца.

В ходе производства суд неоднократно назначал проведение ДНК-экспертизы, однако ответчик систематически не являлся для ее прохождения и уклонялся от участия в процедуре. Национальные суды не имели достаточных процессуальных механизмов для обеспечения принудительного исполнения определения о проведении генетической экспертизы, что усложняло установление факта отцовства.

Производство продолжалось значительное время и не обеспечило заявительнице оперативного решения вопроса о ее происхождении, в результате чего она находилась в состоянии длительной правовой неопределенности относительно личности биологического отца.

ЕСПЧ исходил из того, что установление биологического происхождения имеет решающее значение для формирования личной идентичности ребенка, а длительная неопределенность относительно отцовства создает состояние правовой и психологической неопределенности, которое не соответствует требованиям «уважения к частной жизни» в смысле Конвенции. Кроме того, государство обязано обеспечить эффективный механизм установления и оспаривания отцовства, включая процессуальные средства, позволяющие преодолевать злоупотребления или уклонение сторон от участия в процедуре, в частности от прохождения ДНК-экспертизы.

Отсутствие действенных процессуальных инструментов влияния на поведение ответчика было расценено как недостаток национальной правовой системы.

Также ЕСПЧ подчеркнул, что в делах об установлении происхождения ребенка национальные органы власти должны обеспечивать особую оперативность и эффективность рассмотрения, поскольку речь идет о сфере, непосредственно затрагивающей идентичность лица и его личный статус.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В международных делах об установлении отцовства фиксированное правило создает проблемы с защитой ребенка — как это изменят

В парламенте предлагают изменить правила в делах об отцовстве с иностранным элементом и разрешить выбирать право не только по месту рождения ребенка, но с учетом его интересов.

Отпуск из-за АТО не гарантирует автоматическую оплату простоя после его завершения — ВС

ВС разъяснил, что оплата простоя после отпуска осуществляется только при условии готовности работать и уведомления работодателя.

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

