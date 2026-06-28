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36 000 грн ущерба за испорченные продукты в холодильнике из-за отключения света: суд дал «зеленый свет» делу против «Харьковоблэнерго»

21:07, 28 июня 2026
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Дело о возмещении ущерба в связи с отключением электроэнергии направлено на новое рассмотрение.
36 000 грн ущерба за испорченные продукты в холодильнике из-за отключения света: суд дал «зеленый свет» делу против «Харьковоблэнерго»
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Харьковский апелляционный суд отменил возвращение искового заявления о возмещении ущерба от отключения электроснабжения.

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Обстоятельства дела

Истица обратилась в Слободской районный суд города Харькова с иском к Акционерному обществу «Харьковоблэнерго» о возмещении имущественного и морального ущерба, причиненного в результате отключения электроснабжения и возобновления услуг электроснабжения.

Постановлением Слободского районного суда города Харькова от 20 января 2026 года исковое заявление оставлено без рассмотрения. Постановлением от 17 февраля 2026 года исковое заявление повторно оставлено без рассмотрения. Постановлением от 25 февраля 2026 года исковое заявление возвращено истцу.

В апелляционной жалобе истица просила отменить постановление суда от 25 февраля 2026 года, ссылаясь на его необоснованность и на то, что ею подано заявление, устраняющее все недостатки, указанные судом первой инстанции.

Что решил суд

Харьковский апелляционный суд рассмотрел дело № 638/24707/25 в порядке статьи 369 Гражданского процессуального кодекса Украины без уведомления участников дела и вынес постановление, которым удовлетворил апелляционную жалобу истца.

Суд отменил постановление Слободского районного суда города Харькова от 25 февраля 2026 года о возвращении искового заявления и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Суд установил, что выводы суда первой инстанции об неустранении истцом недостатков искового заявления, в частности в части изложения обстоятельств, обосновывающих требования, и указания доказательств, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и требованиям закона.

Согласно статье 175 Гражданского процессуального кодекса Украины исковое заявление должно содержать изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, и указание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. Истец в уточнениях к исковому заявлению и приложенных материалах (фотографиях и видео на флеш-носителе) указала конкретные обстоятельства причинения имущественного ущерба в размере 6000 гривен (порча продуктов питания и затхлый холодильник) и морального ущерба в размере 30000 гривен, а также представила доказательства уплаты судебного сбора.

Суд апелляционной инстанции отметил, что в соответствии с частью первой статьи 189 Гражданского процессуального кодекса Украины в ходе подготовительного судебного заседания суд окончательно определяет предмет спора, характер спорных правоотношений и исковые требования. Поэтому возврат искового заявления по мотивам недостаточной конкретизации требований является необоснованным.

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