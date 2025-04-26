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У Києві жінку оштрафували за танці під російську музику в День жалоби

10:20, 26 квітня 2025
Жінка танцювала на балконі під час Дня жалоби.
У Києві жінку оштрафували за танці під російську музику в День жалоби
Фото: Поліція Києва
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У столиці притягнули до адміністративної відповідальності 28-річну мешканку житлового комплексу, яка у День жалоби за жертвами ракетної атаки слухала російську музику та танцювала на балконі. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці дізналися про інцидент із соціальних мереж, зокрема з телеграм-каналів, де з'явилося відео з балкона загального користування. На записі видно, як жінка вмикає російську пісню та починає під неї танцювати. Подія сталася в день, коли в Києві оголосили жалобу за загиблими внаслідок масованого обстрілу, під час якого загинуло 12 людей.

Поліцейські встановили особу порушниці. Жінка була у стані алкогольного сп’яніння й пояснила, що просто вирішила розважитися та не знала про оголошений День пам’яті.

Правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

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Київ штраф

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