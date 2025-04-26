У метро Києва тимчасово не працює оплата карткою через збій у «Ощадбанку»

Киян просять користуватися QR-кодами або транспортною картою.

Фото: kyiv24.news

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У київському метрополітені тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою через технічний збій у «Ощадбанку». Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Фахівці банку вже працюють над усуненням несправності.

Наразі пасажири можуть скористатися альтернативними способами оплати:

транспортною картою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;

паперовим QR-квитком.

У КМДА обіцяють повідомити окремо, коли безконтактну оплату банківською карткою буде відновлено.

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