У метро Києва тимчасово не працює оплата карткою через збій у «Ощадбанку»

У київському метрополітені тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою через технічний збій у «Ощадбанку». Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Фахівці банку вже працюють над усуненням несправності.
Наразі пасажири можуть скористатися альтернативними способами оплати:
У КМДА обіцяють повідомити окремо, коли безконтактну оплату банківською карткою буде відновлено.
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