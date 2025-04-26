Зеленський із дружиною прибув до Рима

Зеленський прибув до Рима для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Фото: Visit Ukraine

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Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією прибув до Рима. Про це повідомив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

Українська делегація візьме участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Окрім українського президента, до Рима також прибув президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією.

Раніше Трамп заявив про можливу зустріч із Зеленським під час візиту на похорон Папи Франциска. Водночас у Білому дому заперечили зустріч у Римі Трампа та Зеленського.

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