Зеленский с женой прибыл в Рим

Зеленский прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией прибыл в Рим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Украинская делегация примет участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Кроме украинского президента, в Рим также прибыл президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией.

Ранее Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским во время визита на похороны Папы Франциска.

В то же время в Белом доме опровергли информацию о запланированной встрече Трампа и Зеленского в Риме.

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