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Всемирный банк предоставит Украине $70 млн гранта для поддержки энергосистемы

09:01, 26 апреля 2025
Денис Шмыгаль подписал соглашение со Всемирным банком в Вашингтоне.
Всемирный банк предоставит Украине $70 млн гранта для поддержки энергосистемы
Фото: Telegram / Денис Шмыгаль
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Украина получит грантовое финансирование в размере 70 миллионов долларов США от Всемирного банка. Средства пойдут на укрепление стабильности национальной энергосистемы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее соглашение подписали в четверг в Вашингтоне с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде.

Полученное финансирование будет направлено на закупку систем хранения энергии для компании «Укргидроэнерго». Эти системы позволят накапливать электроэнергию и повысить устойчивость энергосектора к возможным угрозам.

«Спасибо Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил существенные повреждения в результате российских атак», - написал Шмыгаль.

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финансы энергетика Денис Шмыгаль

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