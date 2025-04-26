Всемирный банк предоставит Украине $70 млн гранта для поддержки энергосистемы

Денис Шмыгаль подписал соглашение со Всемирным банком в Вашингтоне.

Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

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Украина получит грантовое финансирование в размере 70 миллионов долларов США от Всемирного банка. Средства пойдут на укрепление стабильности национальной энергосистемы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее соглашение подписали в четверг в Вашингтоне с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде.

Полученное финансирование будет направлено на закупку систем хранения энергии для компании «Укргидроэнерго». Эти системы позволят накапливать электроэнергию и повысить устойчивость энергосектора к возможным угрозам.

«Спасибо Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил существенные повреждения в результате российских атак», - написал Шмыгаль.

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