Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Всемирного банка Ажаем Бангой в Вашингтоне

Стороны обсудили новые программы и поддержку восстановления Украины.

Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Всемирного банка Ажаем Бангой во время Spring Meetings в Вашингтоне. Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

Во время переговоров стороны обсудили реализацию текущих совместных проектов. В частности, Шмыгаль поблагодарил за более $3,5 млрд, которые Украина получила в марте и апреле в рамках проекта PEACE. По его словам, это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка - его общий объем превышает $50 млрд.

Стороны также обсудили возможность начала новых программ, вопросы финансирования на 2026 год и дальнейшую поддержку реформ в Украине.

Отдельно премьер подчеркнул важность помощи Всемирного банка в восстановлении страны, в частности в подготовке оценки потребностей на восстановление.

Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

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