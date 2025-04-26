Зеленский поручил МИД добиться согласия США на продажу систем Patriot

Украина предложила США варианты сделки для приобретения ПВО Patriot.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал Министерству иностранных дел задание добиться согласия Соединенных Штатов Америки на продажу систем противовоздушной обороны «Patriot» для Украины.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в пятницу.

«Есть задача для Министерства иностранных дел. Мы будем пытаться достичь соответствующего согласия также от Соединенных Штатов Америки - согласия по «Patriot» для Украины. Мы готовы купить необходимое количество систем «Patriot» для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей», - заявил Зеленский.

По его словам, он призвал дипломатов активнее работать над получением ответа о возможности такого соглашения.

Вопрос поставки средств ПВО обсуждали и во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего. По словам президента, главной темой стали системы противовоздушной обороны, ракеты к ним, действующие договоренности с партнерами и контракты. Также речь шла о возможности производства таких систем в Украине и переговоры о необходимых лицензиях.

«Самый главный вопрос на сегодня - ПВО. Поставка в Украину систем ПВО, поставки ракет для ПВО. Наши договоренности с нашими партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры по лицензиям. Были доклады военных и чиновников», - добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.