Зеленський доручив МЗС добитися згоди США на продаж систем Patriot

Україна запропонувала США варіанти угоди для придбання ППО Patriot.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав Міністерству закордонних справ завдання добитися згоди Сполучених Штатів Америки на продаж систем протиповітряної оборони «Patriot» для України.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні в п’ятницю.

«Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо «Patriot» для України. Ми готові купити необхідну кількість систем «Patriot» для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей», – заявив Зеленський.

За його словами, він закликав дипломатів активніше працювати над отриманням відповіді щодо можливості такої угоди.

Питання постачання засобів ППО обговорювали й під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За словами президента, головною темою стали системи протиповітряної оборони, ракети до них, чинні домовленості з партнерами та контракти. Також ішлося про можливість виробництва таких систем в Україні та перемовини щодо необхідних ліцензій.

«Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців», — додав Зеленський.

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