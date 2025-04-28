Владимир Луганский пока что остался без меры пресечения – дело члена ВККС оказалось непростым

Защита считает, что Владимир Луганский стал жертвой мошенничества, но прокуратура настаивает, что как юрист, он должен был все понимать.

Источник фото: ВККС

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Высший антикоррупционный суд 25 апреля приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 2 млн. гривен, для члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского.

Рассмотрение ходатайства осуществляет следственный судья ВАКС Маркиян Галабала.

Это первый в истории судебной власти Украины случай, когда член ВККС оказался перед реальной перспективой оказаться в камере СИЗО.

Какие претензии возникли к Владимиру Луганскому

Напомним, что Владимир Луганский - судья Северодонецкого городского суда Луганской области в отставке.

К исполнению обязанностей члена ВККС, несмотря на победу на соответствующем конкурсе в 2023 году, он смог приступить только в июне 2024 года, поскольку с 2022 года нес службу на должности разведчика артиллерийской группы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Расследование в отношении Владимира Луганского связано с, по мнению НАБУ и САП, незаконным получением судьей в отставке 15% надбавки к должностному окладу судьи за наличие научной степени доктора философии в 2015-2020 годах, а также соответствующим незаконным получением увеличенного размера пожизненного денежного содержания судьи после ухода в отставку в 2020-2025 годах.

Дело в том, что полученный Владимиром Луганским в 2011 году в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) диплом доктора философии, согласно выводам Министерства образования и науки Украины, не отвечает установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

К тому же, в 2011 году МАУП в принципе не имел полномочий на выдачу дипломов доктора философии, а украинские заведения высшего образования впервые начали присваивать научные степени доктора философии именно гражданам Украины, только с 2019 года.

Всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

17 апреля Владимир Луганский был уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства 17 апреля состоялись обыски в квартире Владимира Луганского в Киеве, в его служебном кабинете в здании ВККС, а также у супруги Владимира Луганского, которая проживает в городе Ивано-Франковск. Жена члена ВККС является судьей Луганского апелляционного суда, но временно осуществляет правосудие как судья Ивано-Франковского апелляционного суда.

При этом, по словам адвокатов члена Комиссии, обыск у жены Владимира Луганского происходил достаточно жестко – детективы НАБУ переворачивали мебель, рылись в вещах и даже обыскали военную форму Владимира Луганского.

О чем рассказали суду адвокаты, прокурор и сам Владимир Луганский

Как сообщили в судебном заседании адвокаты Владимира Луганского Артем Крикун-Труш и Вячеслав Коломийчук, досудебное расследование в отношении их клиента началось 17 сентября 2024 года. Квалификация – ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) УК.

Основанием для начала досудебного расследования стало обращение общественной организации «Центр противодействия коррупции».

В феврале 2025 года произошла переквалификация статьи – на ч. 4 ст. 191 УК.

Адвокаты в целом подвергли сомнению позицию следствия, отметив, что не совсем понятно, за что конкретно антикоррупционные органы преследуют их клиента, ведь Владимир Луганский сам себе ничего не начислял.

По мнению адвокатов, Владимир Луганский сам стал своего рода жертвой действий со стороны МАУП.

«Это МАУП ввел Владимира Луганского и других граждан в заблуждение, пообещав, что они получат диплом европейского образца, признаваемый за границей», – рассказали суду адвокаты.

Также они отметили, что фактически до 2024 года вопросов о соответствии диплома Владимира Луганского установленным государством образцам не возникало.

«Ни в суде, ни в ТУ ГСА, ни в Пенсионном фонде никто не сказал моему клиенту, что у него диплом не государственного образца. Как только Владимир Луганский в 2024 году узнал, что к его диплому есть вопросы, он сразу начал совершать все необходимые действия, чтобы разрешить эту ситуацию. Он ничего не скрывал. В 2023 году, во время собеседования, он сообщил Высшему совету правосудия о наличии диплома доктора философии. Совет правосудия этот вопрос изучал», - рассказал адвокат Вячеслав Коломийчук.

Также адвокаты добавили, что защита диссертации Владимира Луганского была настоящей – у него был научный руководитель, были соответствующие научные публикации, также есть свидетели его защиты.

Сам Владимир Луганский сообщил суду, что уже обратился в Пенсионный фонд с просьбой прекратить начисление ему «некорректных» выплат, однако Пенсионный фонд пока отказывается это сделать, сообщив, что законных оснований для прекращения выплат нет.

При этом член ВККС отметил, что согласен добровольно возместить полученные им 576 тысяч гривен, к которым возникли претензии.

Также Владимир Луганский уже инициировал судебный процесс против МАУП о признании контракта об обучении с этим заведением недействительным, взыскании стоимости обучения и морального ущерба в размере 100 тыс. гривен. Указанный иск в июне рассмотрит Голосеевский райсуд Киева.

Сам контракт с МАУП, по словам члена ВККС, остался в Луганске, где до 2014 года жил и работал Владимир Луганский.

В целом Владимир Луганский настаивал на том, что он не знал о том, что полученная им степень доктора философии «ненастоящая», при этом к защите научной степени он готовился ответственно, а сама защита происходила публично.

Прокурор САП Ольга Малик в свою очередь сообщила, что контракт между Владимиром Луганским и МАУП, согласно ответу самого МАУП, предусматривал только так называемое «неформальное образование» (т. е. образование, нерегламентированное местом, сроком и формой обучения). Это тренинги, учебные курсы, стажировки, «летние школы» и т. п., по окончании которых их участники получают сертификаты или дипломы.

Прокурор отметила, что МАУП четко в своем ответе сообщил о том, что степень доктора философии этого учебного заведения не дает Владимиру Луганскому прав на начисление ему каких-либо доплат.

«Это не диплом установленного государством образца, то есть он не дает права на какие-либо гарантии со стороны государства», - подытожила Ольга Малик.

Судебный процесс против МАУП, инициированный Владимиром Луганским, по мнению прокурора, является попыткой избежать ответственности.

Что касается заявленного залога в размере 2 млн. гривен, то он обосновывается имущественным статусом судьи в отставке, который является членом ВККС с достаточно высоким размером заработной платы.

Также прокурор добавила, что якобы существует риск того, что Владимир Луганский может уехать за границу, поскольку в Лондоне проживает его дочь, которая работает в Европейском банке реконструкции и развития.

С такой позицией прокуратуры не согласились адвокаты члена ВККС, которые заявили, что Ольга Малик предвзято относится к их клиенту, и заявили прокурору отвод, который суд, впрочем, не удовлетворил.

Также адвокаты заявили, что Владимир Луганский имеет немало заслуг перед Украиной.

«Наш клиент – участник боевых действий. Владимир Луганский мог получить «бронирование» как судья в отставке, но он мобилизовался и участвовал в реальных боевых действиях», - указали адвокаты и сообщили, что Владимира Луганского изъявил желание взять на поруки Герой Украины, командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Владимир Потешкин.

Впрочем, 25 апреля суд решил не ставить точку в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения члену ВККС и отложил рассмотрение ходатайства на 29 апреля.

Автор: Вячеслав Хрипун

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