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Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Світового банку Ажаєм Бангою у Вашингтоні

08:47, 26 квітня 2025
Сторони обговорили нові програми та підтримку відбудови України.
Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Світового банку Ажаєм Бангою у Вашингтоні
Фото: Telegram / Денис Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Світового банку Ажаєм Бангою під час Spring Meetings у Вашингтоні. Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час перемовин сторони обговорили реалізацію поточних спільних проєктів. Зокрема, Шмигаль подякував за понад $3,5 млрд, які Україна отримала в березні та квітні в межах проєкту PEACE. За його словами, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку — його загальний обсяг перевищує $50 млрд.

Сторони також обговорили можливість започаткування нових програм, питання фінансування на 2026 рік та подальшу підтримку реформ в Україні.

Окремо прем’єр наголосив на важливості допомоги Світового банку у відновленні країни, зокрема у підготовці оцінки потреб на відбудову.

Фото: Telegram / Денис Шмигаль

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Денис Шмигаль

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