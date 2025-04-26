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Світовий банк надасть Україні $70 млн гранту для підтримки енергосистеми

09:01, 26 квітня 2025
Денис Шмигаль підписав угоду зі Світовим банком у Вашингтоні.
Світовий банк надасть Україні $70 млн гранту для підтримки енергосистеми
Фото: Telegram / Денис Шмигаль
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Україна отримає грантове фінансування у розмірі 70 мільйонів доларів США від Світового банку. Кошти підуть на зміцнення стабільності національної енергосистеми. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідну угоду підписали у четвер у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде.

Отримане фінансування буде спрямоване на закупівлю систем зберігання енергії для компанії «Укргідроенерго». Ці системи дозволять накопичувати електроенергію та підвищити стійкість енергосектору до можливих загроз.

«Дякуємо Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, що зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російських атак», — написав Шмигаль.

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фінанси енергетика Денис Шмигаль

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