В метро Киева временно не работает оплата картой из-за сбоя в «Ощадбанке»

В киевском метрополитене временно недоступна оплата проезда банковской картой из-за технического сбоя в «Ощадбанке». Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Специалисты банка уже работают над устранением неисправности.
Сейчас пассажиры могут воспользоваться альтернативными способами оплаты:
В КГГА обещают сообщить отдельно, когда бесконтактная оплата банковской картой будет восстановлена.
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