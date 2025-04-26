В метро Киева временно не работает оплата картой из-за сбоя в «Ощадбанке»

Киевлян просят пользоваться QR-кодами или транспортной картой.

Фото: kyiv24.news

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В киевском метрополитене временно недоступна оплата проезда банковской картой из-за технического сбоя в «Ощадбанке». Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Специалисты банка уже работают над устранением неисправности.

Сейчас пассажиры могут воспользоваться альтернативными способами оплаты:

транспортной картой;

QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;

бумажным QR-билетом.

В КГГА обещают сообщить отдельно, когда бесконтактная оплата банковской картой будет восстановлена.

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