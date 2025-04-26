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В Киеве женщину оштрафовали за танцы под русскую музыку в День траура

10:20, 26 апреля 2025
Женщина танцевала на балконе во время Дня траура.
В Киеве женщину оштрафовали за танцы под русскую музыку в День траура
Фото: Полиция Киева
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В столице привлекли к административной ответственности 28-летнюю жительницу жилого комплекса, которая в День траура по жертвам ракетной атаки слушала российскую музыку и танцевала на балконе. Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители узнали об инциденте из социальных сетей, в частности из телеграмм-каналов, где появилось видео с балкона общего пользования. На записи видно, как женщина включает русскую песню и начинает под нее танцевать. Происшествие произошло в день, когда в Киеве объявили траур по погибшим в результате массированного обстрела, во время которого погибли 12 человек.

Полицейские установили личность нарушительницы. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и объяснила, что просто решила развлечься и не знала об объявленном Дне памяти.

Правоохранители провели с ней профилактическую беседу и составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

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Киев штраф / штрафы

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