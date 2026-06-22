Хто не може укласти піхотно-штурмовий контракт – подробиці

Серед обмежень — вік, тип попереднього контракту та правовий статус.

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Нові контракти на військову службу доступні не для всіх категорій військовослужбовців. З 16 червня в Україні триває кампанія з укладання нових контрактів на проходження військової служби в Силах оборони. Вони передбачають визначені строки служби та гарантують відстрочку від мобілізації після звільнення.

Водночас можливість укласти піхотно-штурмовий контракт мають не всі військовослужбовці.

Хто не може підписати контракт

За інформацією Сумського обласного ТЦК та СП, піхотно-штурмовий контракт не можуть укласти:

військовослужбовці, які проходять службу за контрактом «18–24»;

особи віком понад 60 років, які підписали однорічний контракт;

громадяни, звільнені від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом у ЗСУ.

Обмеження щодо переходу між контрактами

Також повідомляється, що наразі неможливий перехід на піхотно-штурмовий контракт з іншого нового контракту.

Після укладення піхотно-штурмового, бойового або базового контракту військовослужбовець не може змінити його на інший вид нового контракту за власним бажанням.

Дія контрактів для чинних військових

Для чинних контрактників, які відповідають вимогам, після укладення нового контракту попередній контракт припиняє дію. Новий набирає чинності з дати, визначеної наказом по особовому складу.

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