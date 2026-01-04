«Контракт 18-24»: какие выплаты и социальные гарантии получают добровольцы

Программа предусматривает выплаты до 1 млн грн и дополнительные вознаграждения для военнослужащих 18-24 лет.

Черниговский областной ТЦК и СП напомнил, что «Контракт 18-24» — это добровольная инициатива для граждан в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к защите Родины на период действия военного положения.

Денежные выплаты по программе

Денежные выплаты по программе «Контракт 18-24» состоят из:

единовременной денежной помощи в размере 1 млн грн;

ежемесячного денежного обеспечения;

дополнительных вознаграждений за непосредственное участие в боевых действиях в районах их ведения и выполнение боевых специальных задач;

других социальных выплат, предусмотренных для военнослужащих (пособие при служебных перемещениях, компенсация за поднаем жилья).

Поэтапная выплата единовременного пособия

Единовременное денежное пособие в размере 1 млн грн выплачивается поэтапно:

200 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и вступления в должность;

300 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач;

500 тыс. грн после окончания контракта при выполнении его условий: 6 месяцев непосредственного участия в боевых действиях для пехотных специальностей; 12 месяцев — для операторов беспилотных систем.

В случае прекращения или отмены военного положения или невыполнения условий контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях (6 месяцев для пехотных специальностей и 12 месяцев для операторов беспилотных систем) невыплаченная третья часть единовременного денежного пособия выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета — 1/6 (для пехотных специальностей) и 1/12 (для операторов БПС) от 500 тыс. грн за каждые 30 дней службы.

Ежемесячное денежное довольствие

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины, заключивший контракт, получает ежемесячное денежное довольствие по занимаемой должности:

минимальный размер для штатных должностей, определенных проектом, в настоящее время составляет 20,2 тыс. грн;

военнослужащие, имеющие сертификат специалиста по эксплуатации БПС, с учетом надбавки за особенности прохождения военной службы могут получать ежемесячно 27,1 тыс. грн.

Дополнительные вознаграждения

Военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях в районах их ведения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн, а тем, которые выполняют боевые (специальные) задачи — в размере 30 тыс. грн.

Ее конкретный размер определяется ежемесячно из расчета количества дней непосредственного участия в боевых действиях (выполнения специальных задач).

Также за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в первом эшелоне обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 70 тыс. грн.

Военнослужащим один раз в год выплачивается ежегодная денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения.

Социальные гарантии

На военнослужащих этой категории распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих ВСУ, в том числе бесплатное медицинское обеспечение.

Граждане Украины, прошедшие военную службу в соответствии с указанным контрактом, имеют право на заключение кредитного договора на условиях, установленных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 августа 2022 г. № 856 «Некоторые вопросы обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины» с установлением уровня компенсационной процентной ставки в течение всего срока действия заключенного кредитного договора в размере 0,0 процентов годовых.

