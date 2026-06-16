За размещение фото чужого ребенка в соцсетях могут подать в суд: когда пост заканчивается компенсацией ущерба

Украинцам стоит дважды подумать перед публикацией в Instagram или Facebook фотографий чужих детей: ЕСПЧ признал такие публикации нарушением права на частную жизнь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Социальные сети превратили публикацию фотографий в привычную часть повседневной жизни. В то же время далеко не все задумываются о том, что размещение фото чужого ребенка может нарушать его право на частную жизнь и право на собственное изображение.

Особенно актуален этот вопрос для школ, детских садов, кружков, фотографов и родителей, которые публикуют фотографии с детских мероприятий.

Что говорит законодательство

Право на защиту частной жизни закреплено на конституционном уровне. В соответствии со статьей 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных законом.

Защита изображения лица подробно урегулирована Гражданским кодексом Украины. Так, статья 307 ГК Украины устанавливает, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. Согласие может предполагаться, если съемка проводится открыто на улице, во время собраний, конференций, митингов и других мероприятий публичного характера.

В то же время само согласие на фотографирование не означает автоматического согласия на дальнейшее распространение изображения. Согласно статье 308 ГК Украины фотография, на которой изображено физическое лицо, может быть публично показана, воспроизведена или распространена только с его согласия. То есть закон разграничивает фотографирование и последующую публикацию фотографии.

Особое значение имеют положения статьи 301 ГК Украины, которая гарантирует каждому лицу право на личную жизнь и самостоятельное определение круга лиц, которые могут получать информацию о нем, а также статьи 302 ГК Украины, предусматривающей право лица на информацию о себе.

Поскольку малолетние дети не могут самостоятельно реализовывать указанные права, соответствующие решения относительно использования их изображения принимают родители или другие законные представители. Такой подход согласуется со статьей 242 ГК Украины и статьей 154 Семейного кодекса Украины, согласно которым родители являются законными представителями ребенка и осуществляют защиту его прав и интересов.

Кроме того, статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка предусматривает, что во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание должно уделяться наилучшим интересам ребенка.

Однако в деле № 214/11028/21 Верховный Суд отметил, что законодательство не определяет, каким именно образом должно быть оформлено согласие физического лица на использование фотографии с его изображением. То есть, оценивая наличие такого согласия, необходимо учитывать, что оно может быть предоставлено в письменной форме, устно, а также в форме молчаливого согласия.

Молчаливое согласие может проявляться в том, что лицо знало и видело, что его снимают на фото- или видеокамеру, но не выразило возражений против проведения съемки, а также в случае самостоятельного размещения фото или видеоизображения для неограниченного круга пользователей без указания на наличие авторских или смежных прав на них.

Суд решил, что размещение лицом фотографии в открытом профиле социальной сети без ограничения круга пользователей является ее публичным распространением. При таких обстоятельствах использование такой фотографии другими лицами может быть правомерным, поскольку лицо само сделало ее общедоступной. В то же время, если доступ к фотографии был ограничен определенным кругом пользователей, ее использование без согласия лица является неправомерным.

Позиция образовательного омбудсмена

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», образовательный омбудсмен подчеркивал, что учреждения образования не имеют права публиковать фотографии детей без согласия родителей и самих учащихся. По его мнению, размещение таких изображений без надлежащего согласия может представлять собой вмешательство в частную жизнь ребенка.

Также омбудсмен обращал внимание, что педагогические работники не уполномочены предоставлять такое согласие от имени родителей, а использование детских фотографий должно иметь четкую законную цель и надлежащее правовое основание.

Какие последствия может иметь публикация фото чужого ребенка

Публикация фотографии чужого ребенка без надлежащего согласия родителей может рассматриваться как нарушение личных неимущественных прав ребенка, в частности права на частную жизнь и права на собственное изображение.

В таком случае могут наступить следующие правовые последствия:

требование об удалении фотографии из открытого доступа;

судебный запрет на дальнейшее распространение или использование изображения;

возмещение морального вреда ребенку или его законным представителям;

в отдельных случаях — ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных, если фотография или сопутствующая информация позволяют идентифицировать ребенка.

Подход ЕСПЧ

В деле Reklos and Davourlis v. Greece ЕСПЧ признал нарушение права на частную жизнь новорожденного ребенка, которого сфотографировали в родильном доме без согласия родителей.

Суд отметил, что право лица контролировать собственное изображение охватывает не только его публикацию, но и само фотографирование и хранение фотографий без надлежащего согласия. Это решение стало одним из ключевых прецедентов по защите права на изображение в рамках статьи 8 Конвенции.

Итак, можно подвести итог, что публикация фото чужого ребенка в Instagram — это не только вопрос этики. При отсутствии надлежащего согласия родителей такая публикация может стать основанием для требования об удалении фотографий, прекращении их распространения и возмещении морального вреда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.