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Работали без оформления 20 лет: почему можно остаться без пенсии

09:59, 16 июня 2026
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Украинцы, годами работавшие без официального оформления или получавшие зарплату «в конверте», могут столкнуться с тем, что эти годы не будут отнесены к страховому стажу для назначения пенсии.
Работали без оформления 20 лет: почему можно остаться без пенсии
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Многие украинцы годами работают без официального оформления или получают часть зарплаты «в конверте», не задумываясь о последствиях. Однако при оформлении пенсии может оказаться, что десятки лет фактической работы не дают права на пенсионные выплаты. Причина заключается в том, что для государства значение имеет не сам факт работы, а уплата страховых взносов.

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Почему фактическая работа не гарантирует пенсию

Украинская пенсионная система основана на страховом стаже. Он формируется только за те периоды, когда за работника уплачивался единый социальный взнос или когда человек самостоятельно осуществлял необходимые платежи.

Если гражданин длительное время работал неофициально, без трудового договора и без отчислений в бюджет, эти годы не будут учтены при назначении пенсии. Независимо от того, работал ли человек десять, двадцать или даже двадцать пять лет, отсутствие уплаченных взносов означает отсутствие страхового стажа за этот период.

Особенно часто с этой проблемой сталкиваются граждане, которые работали на рынках, в небольших частных предприятиях, выезжали на заработки за границу или были заняты на сезонных работах без надлежащего оформления трудовых отношений.

Какие требования к стажу действуют сегодня

С каждым годом требования к страховому стажу для выхода на пенсию возрастают. В настоящее время для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если человек не накопил такого количества лет, но имеет не менее 23 лет стажа, право на пенсию возникнет только после достижения 63-летнего возраста.

В то же время минимальным условием для получения пенсионных выплат остается наличие 15 лет страхового стажа. Без достижения этого показателя претендовать на обычную пенсию невозможно.

Что ждет тех, у кого менее 15 лет стажа

Граждане, которые не смогли накопить хотя бы 15 лет официального стажа, не будут иметь права на пенсию по возрасту. В таком случае после достижения 65 лет они могут претендовать только на государственную социальную помощь.

Однако такая помощь назначается не автоматически. При ее определении учитываются материальное положение семьи, уровень доходов и другие социальные критерии. Кроме того, размер выплаты ограничен прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Если доходы семьи превышают установленные нормативы, в предоставлении помощи могут отказать.

Для граждан, которым не хватает нескольких лет до необходимого стажа, законодательство предусматривает возможность добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Такой механизм позволяет заключить договор с налоговыми органами и уплатить взносы за отдельные периоды, которые ранее не были засчитаны в страховой стаж. Однако это требует значительных средств. Из-за привязки минимального ЕСВ к размеру минимальной заработной платы даже один год стажа может стоить десятки тысяч гривен.

Как проверить свой пенсионный статус

Специалисты рекомендуют не откладывать проверку стажа до момента выхода на пенсию. Контролировать информацию о начисленных взносах и засчитанном страховом стаже можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Там граждане могут увидеть, уплачивает ли работодатель необходимые взносы, а также проверить количество лет и месяцев стажа, которые уже учтены государством.

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