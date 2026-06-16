На Днепропетровщине парня пытали электрошокером и металлической скакалкой ради $10 тысяч и квартиры

Правоохранители задержали троих мужчин, которые, по данным следствия, потребовали у 20-летнего знакомого 10 тысяч долларов несуществующего долга и заставляли его продать квартиру.

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В Днепропетровской области задержали троих местных жителей, которых подозревают в вымогательстве денег у 20-летнего мужчины с применением насилия и угроз. Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, события начались еще в октябре 2025 года. Следствие считает, что подозреваемые встретили своего 20-летнего знакомого, угрожали ему оружием, силой посадили в автомобиль и вывезли в гаражное помещение. Там к потерпевшему якобы применили электрошокер.

По версии правоохранителей, мужчины требовали от потерпевшего 10 тысяч долларов США, утверждая, что он задолжал им деньги за похищенное имущество. Вместе с тем следствие установило, что никаких долговых обязательств перед подозреваемыми парень не имел.

Во время незаконного удержания один из фигурантов, по данным следствия, нанес потерпевшему многочисленные удары кулаками, после чего раздел его и металлической скакалкой нанес не менее 45 ударов. Избиение прекратилось только тогда, когда парень начал терять сознание.

После этого потерпевшего облили холодной водой, забрали ключи от автомобиля и отпустили, угрожая убийством в случае обращения в правоохранительные органы.

Как отмечают в прокуратуре, в феврале и мае 2026 года подозреваемые продолжили давление на мужчину, применяли физическое насилие и требовали продать квартиру для погашения выдуманного долга.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший передал часть денежных средств, а затем обратился в правоохранительные органы.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, предметы, которые, по версии следствия, использовались для избиения потерпевшего, а также вещества, похожие на наркотические средства.

В настоящее время суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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