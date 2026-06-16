За какие нарушения налоговая может оштрафовать плательщиков на пять минимальных зарплат

Налогоплательщики могут получить штраф как за несохранение первичных документов, так и за игнорирование запросов контролирующих органов.

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Налогоплательщикам грозят штрафы за несохранение первичных документов, а также за непредоставление информации по запросам налоговых органов.

Налоговое законодательство обязывает хранить первичные документы, бухгалтерскую и статистическую отчетность, учетные регистры и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов, в течение сроков, определенных статьей 44 Налогового кодекса.

Если налогоплательщик не обеспечил хранение таких документов либо не предоставил налоговому органу оригиналы или копии документов во время осуществления налогового контроля в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, на него может быть наложен штраф в размере 1020 грн.

За повторное аналогичное нарушение в течение года, если к налогоплательщику уже применялся штраф за такие действия, сумма санкции составит 2040 грн.

Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает ответственность за непредоставление ответа на запрос контролирующего органа, а также за непредоставление или предоставление не в полном объеме документов либо иной информации.

Если такие документы или информация не предоставлены по запросу налогового органа, направленному на основаниях, определенных подпунктами 6–8 подпункта 73.3.1 пункта 73.3 статьи 73 НКУ, штраф составляет пять минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего налогового года, за каждый случай нарушения.

В других случаях, предусмотренных статьей 73 НКУ, за непредоставление или неполное предоставление документов и информации по запросу контролирующего органа предусмотрен штраф в размере одной минимальной заработной платы за каждый факт такого нарушения.

Уплата штрафа не освобождает лицо от обязанности предоставить документы или информацию, которые запрашивает контролирующий орган.

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