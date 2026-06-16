За які порушення податкова може оштрафувати платників на п’ять мінімальних зарплат

Платники податків можуть отримати штраф як за незбереження первинних документів, так і за ігнорування запитів контролюючих органів.

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Платникам податків загрожують штрафи за незбереження первинних документів, а також за ненадання інформації на запити податкових органів.

Податкове законодавство зобов’язує зберігати первинні документи, бухгалтерську та статистичну звітність, облікові регістри та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, протягом строків, визначених статтею 44 Податкового кодексу.

Якщо платник податків не забезпечив зберігання таких документів або не надав податковому органу оригінали чи копії документів під час здійснення податкового контролю у випадках, передбачених Податковим кодексом, на нього може бути накладено штраф у розмірі 1020 грн.

За повторне аналогічне порушення протягом року, якщо до платника вже застосовувався штраф за такі дії, сума санкції становитиме 2040 грн.

Крім того, Податковий кодекс передбачає відповідальність за ненадання відповіді на запит контролюючого органу, а також за неподання або подання не в повному обсязі документів чи іншої інформації.

Якщо такі документи або інформація не надані на запит податкового органу, направлений на підставах, визначених підпунктами 6–8 підпункту 73.3.1 пункту 73.3 статті 73 ПКУ, штраф становить п’ять мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного податкового року, за кожен випадок порушення.

В інших випадках, передбачених статтею 73 ПКУ, за неподання або неповне подання документів та інформації на запит контролюючого органу передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний факт такого порушення.

Сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку надати документи або інформацію, які запитує контролюючий орган.

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