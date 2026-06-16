На Дніпропетровщині хлопця катували електрошокером і металевою скакалкою заради $10 тисяч та квартири

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які, за даними слідства, вимагали у 20-річного знайомого 10 тисяч доларів неіснуючого боргу та змушували його продати квартиру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровській області затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у вимаганні грошей у 20-річного чоловіка із застосуванням насильства та погроз. Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, події розпочалися ще у жовтні 2025 року. Слідство вважає, що підозрювані зустріли свого 20-річного знайомого, погрожували йому зброєю, силоміць посадили до автомобіля та вивезли до гаражного приміщення. Там до потерпілого нібито застосували електрошокер.

За версією правоохоронців, чоловіки вимагали від потерпілого 10 тисяч доларів США, стверджуючи, що він заборгував їм гроші за викрадене майно. Водночас слідство встановило, що жодних боргових зобов’язань перед підозрюваними хлопець не мав.

Під час незаконного утримання один із фігурантів, за даними слідства, завдав потерпілому численних ударів кулаками, після чого роздягнув його та металевою скакалкою завдав не менше 45 ударів. Побиття припинилося лише тоді, коли хлопець почав втрачати свідомість.

Після цього потерпілого облили холодною водою, забрали ключі від автомобіля та відпустили, погрожуючи вбивством у разі звернення до правоохоронних органів.

Як зазначають у прокуратурі, у лютому та травні 2026 року підозрювані продовжили тиск на чоловіка, застосовували фізичне насильство та вимагали продати квартиру для погашення вигаданого боргу.

Побоюючись за своє життя та здоров’я, потерпілий передав частину коштів, а згодом звернувся до правоохоронців.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, предмети, які, за версією слідства, використовувалися для побиття потерпілого, а також речовини, схожі на наркотичні засоби.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.