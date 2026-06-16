Працювали без оформлення 20 років: чому можна залишитися без пенсії

Українці, які роками працювали без офіційного оформлення або отримували зарплату «в конверті», можуть зіткнутися з тим, що ці роки не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії.

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Багато українців роками працюють без офіційного оформлення або отримують частину зарплати «в конверті», не замислюючись над наслідками. Однак під час оформлення пенсії може з’ясуватися, що десятки років фактичної роботи не дають права на пенсійні виплати. Причина полягає в тому, що для держави значення має не сам факт роботи, а сплата страхових внесків.

Чому фактична робота не гарантує пенсію

Українська пенсійна система ґрунтується на страховому стажі. Він формується лише за ті періоди, коли за працівника сплачувався єдиний соціальний внесок або коли людина самостійно здійснювала необхідні платежі.

Якщо громадянин тривалий час працював неофіційно, без трудового договору та без відрахувань до бюджету, ці роки не будуть враховані при призначенні пенсії. Незалежно від того, чи працювала людина десять, двадцять або навіть двадцять п’ять років, відсутність сплачених внесків означає відсутність страхового стажу за цей період.

Особливо часто з цією проблемою стикаються громадяни, які працювали на ринках, у невеликих приватних підприємствах, виїжджали на заробітки за кордон або були зайняті на сезонних роботах без належного оформлення трудових відносин.

Які вимоги до стажу діють сьогодні

З кожним роком вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зростають. Наразі для призначення пенсії за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо людина не накопичила такої кількості років, але має не менше 23 років стажу, право на пенсію виникне лише після досягнення 63-річного віку.

Водночас мінімальною умовою для отримання пенсійних виплат залишається наявність 15 років страхового стажу. Без досягнення цього показника претендувати на звичайну пенсію неможливо.

Що чекає на тих, хто має менше 15 років стажу

Громадяни, які не змогли накопичити хоча б 15 років офіційного стажу, не матимуть права на пенсію за віком. У такому разі після досягнення 65 років вони можуть претендувати лише на державну соціальну допомогу.

Проте така допомога призначається не автоматично. Під час її визначення враховується матеріальний стан сім’ї, рівень доходів та інші соціальні критерії. Крім того, розмір виплати обмежений прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Якщо доходи родини перевищують установлені нормативи, у наданні допомоги можуть відмовити.

Для громадян, яким не вистачає кількох років до необхідного стажу, законодавство передбачає можливість добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Такий механізм дозволяє укласти договір із податковими органами та сплатити внески за окремі періоди, які раніше не були зараховані до страхового стажу. Однак це потребує значних коштів. Через прив’язку мінімального ЄСВ до мінімальної заробітної плати навіть один рік стажу може коштувати десятки тисяч гривень.

Як перевірити свій пенсійний статус

Фахівці рекомендують не відкладати перевірку стажу до моменту виходу на пенсію. Контролювати інформацію про нараховані внески та зарахований страховий стаж можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Там громадяни можуть побачити, чи сплачує роботодавець необхідні внески, а також перевірити кількість років і місяців стажу, які вже враховані державою.

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