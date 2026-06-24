Через 15 років після виключення з обліку чоловік виявив себе військовозобов'язаним у Резерв+: суд розглянув спір із ТЦК

Суд поставив крапку у спорі щодо статусу чоловіка, який вважав себе виключеним з військового обліку ще з 2010 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, який відмовив громадянину у вимозі внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про його виключення з військового обліку.

Позивач посилався на запис у військовому квитку про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Однак суди встановили, що висновок військово-лікарської комісії, на підставі якого було оформлено його документи, містив формулювання «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час». Такий висновок не є підставою для виключення з військового обліку.

Апеляційний суд також зазначив, що після скасування статусу «обмежено придатний» особи цієї категорії були зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Позивач цього не зробив.

У чому полягав спір

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування щодо невнесення до Реєстру відомостей про його виключення з військового обліку та зобов’язати внести такі дані.

Як встановили суди, 15 березня 2010 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Водночас його було знято з військового обліку призовників.

У червні 2010 року до військового квитка внесли запис про виключення з військового обліку за станом здоров’я як невійськовозобов’язаного. Проте у 2011 році його поставили на військовий облік військовозобов’язаних.

У липні 2025 року через застосунок «Резерв+» чоловік виявив, що в реєстрі значиться військовозобов’язаним. Після цього він звернувся до ТЦК та СП із вимогою внести до реєстру відомості про його виключення з військового обліку, однак цього зроблено не було.

Суд: два висновки ВЛК мають різні правові наслідки

Ключовим для вирішення спору апеляційний суд назвав зміст висновку військово-лікарської комісії, винесеного щодо позивача у 2010 році.

Колегія суддів звернула увагу, що на момент проходження ВЛК законодавство передбачало різні висновки щодо придатності до військової служби. Зокрема, окремо існували висновки «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та «непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку».

Суд підкреслив, що ці висновки мають різний правовий зміст і різні наслідки. Підставою для виключення з військового обліку є саме висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Натомість статус особи, непридатної до служби в мирний час та обмежено придатної у воєнний час, не звільняв її від перебування на військовому обліку як військовозобов’язаної.

Чому запис у військовому квитку не став вирішальним

Апеляційний суд погодився з висновком першої інстанції, що запис у військовому квитку про виключення з військового обліку не відповідав змісту висновку ВЛК, який був винесений щодо позивача. За висновком суду, така невідповідність не може створювати правових підстав для звільнення особи від виконання військового обов’язку.

Також колегія суддів відхилила посилання позивача на відмітку, зроблену посадовою особою на повістці у 2022 році. Суд зазначив, що така відмітка не є індивідуальним актом суб’єкта владних повноважень і не може замінити передбачену законом процедуру виключення з військового обліку, яка потребує відповідного висновку ВЛК.

Як на справу вплинули зміни законодавства

Суд окремо звернув увагу на Закон № 3621-IX, який набрав чинності 4 травня 2024 року та скасував статуси «обмежено придатний до військової служби» і «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

Після цих змін громадяни віком від 25 до 60 років, які мали такий статус, були зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Для цього вони повинні були самостійно звернутися до ТЦК та СП або скористатися електронним кабінетом військовозобов’язаного.

Суд встановив, що позивач не пройшов повторну ВЛК, не звертався для отримання направлення та не довів наявності об’єктивних причин, які перешкоджали виконанню цього обов’язку.

Висновок суду

Колегія суддів у справі 240/24533/25 дійшла висновку, що за відсутності висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку підстав для внесення до Реєстру відомостей про виключення позивача не існує.

Апеляційний суд погодився, що особа, яка у 2010 році була визнана непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час, підлягала перебуванню на військовому обліку як військовозобов’язана та після змін законодавства мала пройти повторний медичний огляд.

У результаті апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Житомирського окружного адміністративного суду — без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.