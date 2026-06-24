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У Києві запустили онлайн-переведення школярів між школами: як батькам оформити заяву

17:28, 24 червня 2026
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Під час подання заяви батьки можуть вибрати бажаний тип класу та форму здобуття освіти, якщо такі доступні в обраному закладі.
У Києві запустили онлайн-переведення школярів між школами: як батькам оформити заяву
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У Києві на Порталі послуг міста зʼявилася нова електронна послуга, яка дозволяє батькам дистанційно подати заяву на переведення дитини до іншого закладу загальної середньої освіти.

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Увесь процес можна здійснити онлайн – без необхідності особисто відвідувати школу для оформлення документів.

Як вказали у КМДА, сервіс доступний для переведення до тих закладів освіти, які відкрили набір на переведення учнів і відрахування. Послуга доступна винятково для комунальних шкіл Києва.

Щоб скористатися послугою, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі послуг Києва, вибрати сервіс «Переведення дитини в нову школу», заповнити та подати електронну заяву, а також відстежувати статус її опрацювання онлайн.

Під час подання заяви батьки можуть вибрати бажаний тип класу та форму здобуття освіти, якщо такі доступні в обраному закладі. Зокрема, передбачена можливість вибору між класами загального типу (денними або змішаними), дистанційними та спеціальними класами, а також різними формами навчання – очною, дистанційною, дистанційною з українознавчим компонентом, вечірньою, заочною, мережевою чи екстернатною. Такий підхід дозволяє врахувати індивідуальні потреби дитини та побажання родини.

Для завершення процедури переведення необхідно отримати підтвердження від нового закладу освіти про можливість зарахування за наявності вільних місць. Після цього попередній заклад оформлює відрахування, а документи учня передаються до нової школи.

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діти Київ КМДА школа

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