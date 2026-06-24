Міжнародний реєстр збитків розшириться – у Дії можна фіксувати втрату доступу до медицини та освіти

Після запуску нових сервісів у «Дії» громадяни, бізнес і держава зможуть фіксувати ширший перелік наслідків війни.

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Уряд ухвалив рішення про розширення переліку категорій заяв, які можна буде подавати до Міжнародного реєстру збитків для України. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Після запуску нових сервісів у застосунку «Дія» громадяни зможуть фіксувати не лише втрату майна, а й інші наслідки війни. Зокрема, йдеться про втрату доступу до медичної допомоги та освіти, порушення прав людини, а також окремі економічні втрати.

Додаткові можливості отримають і представники бізнесу. Для них буде доступна фіксація витрат, пов’язаних з евакуацією активів.

Окремі категорії заяв подаватимуться від імені держави. Вони стосуватимуться шкоди, завданої довкіллю та культурній спадщині, незаконного використання природних ресурсів, а також витрат на проведення розмінування.

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