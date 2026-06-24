Международный реестр убытков расширится — в приложении «Дия» можно будет фиксировать утрату доступа к медицине и образованию

После запуска новых сервисов в приложении «Дия» граждане, бизнес и государство смогут фиксировать более широкий перечень последствий войны.

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Правительство приняло решение о расширении перечня категорий заявлений, которые можно будет подавать в Международный реестр убытков для Украины. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

После запуска новых сервисов в приложении «Дия» граждане смогут фиксировать не только утрату имущества, но и другие последствия войны. В частности, речь идет об утрате доступа к медицинской помощи и образованию, нарушении прав человека, а также отдельных экономических потерях.

Дополнительные возможности получат и представители бизнеса. Для них будет доступна фиксация расходов, связанных с эвакуацией активов.

Отдельные категории заявлений будут подаваться от имени государства. Они будут касаться ущерба, нанесенного окружающей среде и культурному наследию, незаконного использования природных ресурсов, а также расходов на проведение разминирования.

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