В Киеве запустили онлайн-перевод школьников между школами: как родителям оформить заявление

При подаче заявления родители могут выбрать желаемый тип класса и форму получения образования, если таковые доступны в выбранном учебном заведении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на Портале услуг города появилась новая электронная услуга, которая позволяет родителям дистанционно подать заявление на перевод ребенка в другое учреждение общего среднего образования.

Весь процесс можно осуществить онлайн — без необходимости лично посещать школу для оформления документов.

Как указали в КГГА, сервис доступен для перевода в те учебные заведения, которые открыли набор на перевод учащихся и отчисление. Услуга доступна исключительно для коммунальных школ Киева.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в личном кабинете на Портале услуг Киева, выбрать сервис «Перевод ребенка в новую школу», заполнить и подать электронное заявление, а также отслеживать статус его обработки онлайн.

При подаче заявления родители могут выбрать желаемый тип класса и форму получения образования, если таковые доступны в выбранном учебном заведении. В частности, предусмотрена возможность выбора между классами общего типа (дневными или смешанными), дистанционными и специальными классами, а также различными формами обучения — очной, дистанционной, дистанционной с украиноведческим компонентом, вечерней, заочной, сетевой или экстернатной. Такой подход позволяет учитывать индивидуальные потребности ребенка и пожелания семьи.

Для завершения процедуры перевода необходимо получить подтверждение от нового учебного заведения о возможности зачисления при наличии свободных мест. После этого предыдущее учебное заведение оформляет отчисление, а документы ученика передаются в новую школу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.