Через 15 лет после исключения с воинского учета мужчина обнаружил себя военнообязанным в Резерв+: суд рассмотрел спор с ТЦК

Суд поставил точку в споре о статусе мужчины, который считал себя исключенным с воинского учета еще с 2010 года.

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Седьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который отказал гражданину в требовании внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о его исключении с воинского учета.

Истец ссылался на запись в военном билете об исключении с воинского учета по состоянию здоровья. Однако суды установили, что заключение военно-врачебной комиссии, на основании которого были оформлены его документы, содержало формулировку «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время». Такое заключение не является основанием для исключения с воинского учета.

Апелляционный суд также отметил, что после отмены статуса «ограниченно пригоден» лица этой категории были обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. Истец этого не сделал.

В чем заключался спор

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие территориального центра комплектования по невнесению в Реестр сведений о его исключении с воинского учета и обязать внести такие данные.

Как установили суды, 15 марта 2010 года военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Одновременно он был снят с воинского учета призывников.

В июне 2010 года в военный билет внесли запись об исключении с воинского учета по состоянию здоровья как невоеннообязанного. Однако в 2011 году его поставили на воинский учет военнообязанных.

В июле 2025 года через приложение «Резерв+» мужчина обнаружил, что в реестре числится военнообязанным. После этого он обратился в ТЦК и СП с требованием внести в реестр сведения о его исключении с воинского учета, однако этого сделано не было.

Суд: два заключения ВВК имеют разные правовые последствия

Ключевым для разрешения спора апелляционный суд назвал содержание заключения военно-врачебной комиссии, вынесенного в отношении истца в 2010 году.

Коллегия судей обратила внимание, что на момент прохождения ВВК законодательство предусматривало различные заключения относительно пригодности к военной службе. В частности, отдельно существовали заключения «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и «непригоден к военной службе с исключением с воинского учета».

Суд подчеркнул, что эти заключения имеют различное правовое содержание и разные последствия. Основанием для исключения с воинского учета является именно заключение о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. В то же время статус лица, непригодного к службе в мирное время и ограниченно пригодного в военное время, не освобождал его от пребывания на воинском учете в качестве военнообязанного.

Почему запись в военном билете не стала решающей

Апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции о том, что запись в военном билете об исключении с воинского учета не соответствовала содержанию заключения ВВК, которое было вынесено в отношении истца. По выводу суда, такое несоответствие не может создавать правовых оснований для освобождения лица от исполнения воинской обязанности.

Также коллегия судей отклонила ссылку истца на отметку, сделанную должностным лицом на повестке в 2022 году. Суд указал, что такая отметка не является индивидуальным актом субъекта властных полномочий и не может заменить предусмотренную законом процедуру исключения с воинского учета, которая требует соответствующего заключения ВВК.

Как на дело повлияли изменения законодательства

Суд отдельно обратил внимание на Закон № 3621-IX, который вступил в силу 4 мая 2024 года и отменил статусы «ограниченно пригоден к военной службе» и «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время».

После этих изменений граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые имели такой статус, были обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. Для этого они должны были самостоятельно обратиться в ТЦК и СП либо воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

Суд установил, что истец не прошел повторную ВВК, не обращался за получением направления и не доказал наличие объективных причин, которые препятствовали выполнению этой обязанности.

Вывод суда

Коллегия судей по делу 240/24533/25 пришла к выводу, что при отсутствии заключения ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета оснований для внесения в Реестр сведений об исключении истца не существует.

Апелляционный суд согласился, что лицо, которое в 2010 году было признано непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время, подлежало пребыванию на воинском учете в качестве военнообязанного и после изменений законодательства должно было пройти повторное медицинское освидетельствование.

В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Житомирского окружного административного суда — без изменений.

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