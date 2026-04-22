До Кабміну подали петицію про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ветеранам війни пропонують надати право на короткоствольну зброю для самозахисту.

На сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України зареєстровано звернення щодо надання ветеранам війни права на придбання, зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї для самозахисту.

Ініціатива стосується ветеранів війни — осіб, які звільнені в запас або відсторонені від служби за станом здоров’я, за рішенням військово-лікарської комісії, а також тих, хто має інвалідність внаслідок захисту Батьківщини. Йдеться про військовослужбовців підрозділів ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВС, СБУ, СЗР та інших збройних формувань, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ та виконували оборонні або правоохоронні функції.

Автори петиції пропонують надати таким особам право на короткоствольну зброю за умови проходження загальної перевірки, аналогічної до вимог для власників зброї, або додаткової спеціальної перевірки.

У зверненні зазначається, що ветерани війни мають бойовий досвід і проходили службу зі зброєю в руках, однак частина з них зазнала поранень або втратила фізичні можливості для самозахисту. У зв’язку з цим ініціатори вважають, що такі громадяни мають право на додаткові гарантії безпеки як особи, які зробили внесок у обороноздатність держави.

Водночас, в Україні сформувалася судова практика, яка є ключовою для розуміння меж допустимої поведінки військовослужбовців під час поводження зі зброєю. Судові рішення у справах військовослужбовців демонструють, що навіть за наявності бойового або службового досвіду порушення правил безпеки під час поводження зі зброєю може призводити до тяжких наслідків і кримінальної відповідальності.

Розглядаючи справу Луганський апеляційний суд ухвалив новий вирок у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця ЗСУ, якого визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, вчиненому з хуліганських мотивів, та засуджено до 10 років позбавлення волі.

З матеріалів справи встановлено, що на початку жовтня 2015 року, у нічний час, 30-річний військовослужбовець Збройних Сил України, перебуваючи у відпустці, став учасником конфлікту на автозаправній станції в межах міста Лисичанськ. Після зауважень з боку двох потерпілих щодо припинення сварки з дівчиною він відреагував нецензурною лайкою та завдав кількох ударів руками в ділянку обличчя і тулуба. У подальшому військовослужбовець здійснив щонайменше шість пострілів із закріпленого за ним автоматичного пістолета Стєчкіна калібру 9×18 мм у напрямку автомобіля, на якому потерпілі залишали місце події. Встановлено, що зазначену зброю він не здав за місцем служби та носив без передбаченого законом дозволу. Унаслідок пострілів одному з потерпілих було спричинено тілесні ушкодження у вигляді наскрізного вогнепального поранення стегна.

За результатами розгляду справи особу визнано винною за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 КК України. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання визначено у вигляді 10 років позбавлення волі.

Зокрема, Запорізький апеляційний суд розглянув кримінальне провадження у справі № 335/3675/22 щодо військовослужбовця, який під час поводження зі стрілецькою зброєю здійснив постріл у іншого військовослужбовця, що призвело до його загибелі.

Як встановлено матеріалами справи, військовослужбовець, будучи обізнаним із правилами поводження зі зброєю та вимогами статутів, під час виконання службових обов’язків порушив порядок її використання. Він розпочав заряджання закріпленого за ним автомата поза спеціально визначеним місцем, допустив направлення зброї у бік іншої особи, а в подальшому здійснив постріл, унаслідок чого було смертельно поранено іншого військовослужбовця.

Суд першої інстанції визнав особу винною за ч. 2 ст. 414 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.