В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

На сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины зарегистрировано обращение о предоставлении ветеранам войны права на приобретение, хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны.

Инициатива касается ветеранов войны — лиц, уволенных в запас или отстранённых от службы по состоянию здоровья, по решению военно-врачебной комиссии, а также тех, кто имеет инвалидность вследствие защиты Родины. Речь идёт о военнослужащих подразделений ВСУ, НГУ, ГПСУ, МВД, СБУ, СВР и других вооружённых формирований, которые участвовали в отражении вооружённой агрессии РФ и выполняли оборонные или правоохранительные функции.

Авторы петиции предлагают предоставить таким лицам право на короткоствольное оружие при условии прохождения общей проверки, аналогичной требованиям для владельцев оружия, либо дополнительной специальной проверки.

В обращении отмечается, что ветераны войны имеют боевой опыт и проходили службу с оружием в руках, однако часть из них получила ранения или утратила физические возможности для самообороны. В связи с этим инициаторы считают, что такие граждане должны иметь дополнительные гарантии безопасности как лица, внесшие вклад в обороноспособность государства.

В то же время в Украине сформировалась судебная практика, которая является ключевой для понимания границ допустимого поведения военнослужащих при обращении с оружием. Судебные решения по делам военнослужащих демонстрируют, что даже при наличии боевого или служебного опыта нарушение правил безопасности при обращении с оружием может приводить к тяжким последствиям и уголовной ответственности.

Рассматривая дело, Луганский апелляционный суд вынес новый приговор в уголовном производстве в отношении военнослужащего ВСУ, признанного виновным в оконченном покушении на умышленное убийство двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений, и приговорённого к 10 годам лишения свободы.

Из материалов дела установлено, что в начале октября 2015 года, в ночное время, 30-летний военнослужащий Вооружённых Сил Украины, находясь в отпуске, стал участником конфликта на автозаправочной станции в Лисичанске. После замечаний со стороны двух потерпевших он отреагировал нецензурной бранью и нанёс несколько ударов руками в область лица и туловища. В дальнейшем военнослужащий произвёл не менее шести выстрелов из закреплённого за ним автоматического пистолета Стечкина калибра 9×18 мм в направлении автомобиля, на котором потерпевшие покидали место происшествия. Установлено, что указанное оружие он не сдал по месту службы и носил без предусмотренного законом разрешения. В результате одному из потерпевших были причинены телесные повреждения в виде сквозного огнестрельного ранения бедра.

По результатам рассмотрения дела лицо признано виновным по ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 УК Украины. На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательное наказание назначено в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, Запорожский апелляционный суд рассмотрел уголовное производство по делу № 335/3675/22 в отношении военнослужащего, который при обращении со стрелковым оружием произвёл выстрел в другого военнослужащего, что привело к его гибели.

Как установлено материалами дела, военнослужащий, будучи осведомлённым о правилах обращения с оружием и требованиях уставов, во время исполнения служебных обязанностей нарушил порядок его использования. Он начал заряжание закреплённого за ним автомата вне специально определённого места, допустил направление оружия в сторону другого лица, а впоследствии произвёл выстрел, в результате которого был смертельно ранен другой военнослужащий.

Суд первой инстанции признал лицо виновным по ч. 2 ст. 414 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

