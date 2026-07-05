  1. В мире

Женщина отсудила $2,5 млн у ассоциации совладельцев после того, как ей не разрешили убрать ковер из квартиры

20:30, 5 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал, что объединение совладельцев не обеспечило надлежащих условий для проживания.
Женщина отсудила $2,5 млн у ассоциации совладельцев после того, как ей не разрешили убрать ковер из квартиры
Фото: apartmenttherapy.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После более чем десяти лет борьбы со своей ассоциацией совладельцев кондоминиума из-за постоянного использования пестицидов и ее отказа убрать ковровое покрытие, которое, по словам женщины, вредило ее здоровью, жительница штата Иллинойс выиграла дело в федеральном суде и получила компенсацию.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает ABC7 Chicago, федеральное жюри присудило жительнице города Проспект-Хайтс Крис Крашински 2,5 млн долларов по делу, поданному в соответствии с Законом США о справедливом жилищном обеспечении (Fair Housing Act). Иск касался того, не обеспечила ли ассоциация совладельцев Rob Roy Country Club Village Condo Association надлежащие условия с учетом инвалидности и проблем со здоровьем, связанных с воздействием пестицидов.

По данным издания, еще в 2009 году Крашински попросила разрешения убрать ковровое покрытие в своей квартире, заявив, что оно содержит пестициды, которые вредят ее здоровью. В подтверждение она предоставила письма от своих врачей, однако ассоциация отказала в удовлетворении этой просьбы.

Крашински сообщила, что ковровое покрытие так и не было демонтировано. Вместо этого в 2010 году ассоциация подала на нее в суд, утверждая, что она нарушила внутренние правила, обязывающие иметь в квартирах сплошное ковровое покрытие.

Как сообщает ABC7 Chicago, впоследствии заочное решение суда привело к начислению почти 600 тысяч долларов штрафов, судебных расходов и процентов после того, как Крашински пропустила судебное заседание, объяснив это болезнью.

Женщина также заявила, что возле ее жилья продолжали распылять ландшафтные пестициды и другие химические вещества, несмотря на ее неоднократные обращения относительно угрозы для здоровья.

По информации ABC7 Chicago, присужденные 2,5 млн долларов являются результатом отдельного судебного иска к правлению кондоминиума и призваны компенсировать вред здоровью, который Крашински понесла из-за длительного использования пестицидов. В то же время решение суда не обязывает ассоциацию прекратить дальнейшее применение пестицидов.

Как отмечает издание, ассоциации совладельцев жилья и правления кондоминиумов в США неоднократно обвиняли в блокировании изменений, которые, по мнению жителей, могли бы улучшить качество жизни или снизить расходы.

«Я надеюсь использовать эти средства для создания собственной организации или благотворительного проекта, чтобы помогать людям, которые находятся в таком же положении, как и я», — сказала женщина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

Договор займа считается незаключенным при отсутствии факта передачи денежных средств — ВС по делу о долге в 30 тысяч долларов

Суд обратил внимание, что в спорах о займе ключевым является установление факта передачи денег, а не только подписание документов или наличие расписки.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто вне блокпоста: что говорит закон

Остановка авто ТЦК и полицией: где предел полномочий во время военного положения – это можно.

Верховный Суд объяснил, почему банк не может выселить семью с ребенком из залогового дома

Верховный Суд подтвердил, что выселение из жилья, которое перешло как предмет обеспечения кредита, возможно только при условии доказательства, что оно было приобретено за кредитные средства.

ТЦК получили больше времени: как суды считают сроки штрафов за отсутствие ВЛК у «ограниченно годных»

Может ли ТЦК оштрафовать через полгода после выявления нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]