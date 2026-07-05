Женщина отсудила $2,5 млн у ассоциации совладельцев после того, как ей не разрешили убрать ковер из квартиры

Суд признал, что объединение совладельцев не обеспечило надлежащих условий для проживания.

Фото: apartmenttherapy.com

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После более чем десяти лет борьбы со своей ассоциацией совладельцев кондоминиума из-за постоянного использования пестицидов и ее отказа убрать ковровое покрытие, которое, по словам женщины, вредило ее здоровью, жительница штата Иллинойс выиграла дело в федеральном суде и получила компенсацию.

Как сообщает ABC7 Chicago, федеральное жюри присудило жительнице города Проспект-Хайтс Крис Крашински 2,5 млн долларов по делу, поданному в соответствии с Законом США о справедливом жилищном обеспечении (Fair Housing Act). Иск касался того, не обеспечила ли ассоциация совладельцев Rob Roy Country Club Village Condo Association надлежащие условия с учетом инвалидности и проблем со здоровьем, связанных с воздействием пестицидов.

По данным издания, еще в 2009 году Крашински попросила разрешения убрать ковровое покрытие в своей квартире, заявив, что оно содержит пестициды, которые вредят ее здоровью. В подтверждение она предоставила письма от своих врачей, однако ассоциация отказала в удовлетворении этой просьбы.

Крашински сообщила, что ковровое покрытие так и не было демонтировано. Вместо этого в 2010 году ассоциация подала на нее в суд, утверждая, что она нарушила внутренние правила, обязывающие иметь в квартирах сплошное ковровое покрытие.

Как сообщает ABC7 Chicago, впоследствии заочное решение суда привело к начислению почти 600 тысяч долларов штрафов, судебных расходов и процентов после того, как Крашински пропустила судебное заседание, объяснив это болезнью.

Женщина также заявила, что возле ее жилья продолжали распылять ландшафтные пестициды и другие химические вещества, несмотря на ее неоднократные обращения относительно угрозы для здоровья.

По информации ABC7 Chicago, присужденные 2,5 млн долларов являются результатом отдельного судебного иска к правлению кондоминиума и призваны компенсировать вред здоровью, который Крашински понесла из-за длительного использования пестицидов. В то же время решение суда не обязывает ассоциацию прекратить дальнейшее применение пестицидов.

Как отмечает издание, ассоциации совладельцев жилья и правления кондоминиумов в США неоднократно обвиняли в блокировании изменений, которые, по мнению жителей, могли бы улучшить качество жизни или снизить расходы.

«Я надеюсь использовать эти средства для создания собственной организации или благотворительного проекта, чтобы помогать людям, которые находятся в таком же положении, как и я», — сказала женщина.

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