Может ли суд обязать работодателя завершить оценивание мобилизованного работника для выплаты премии — ответ ВС

ВС: требования истца обязать ответчика провести оценивание определенным способом, отстранить заместителя генерального директора от процесса и возложить эти функции на другое лицо являются прямым вмешательством во внутреннюю хозяйственную деятельность.

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Если внутренними актами предприятия (коллективным договором, решениями акционера) не установлены конкретные сроки завершения оценивания индивидуальных целей для мобилизованных работников, а сам процесс требует двусторонней коммуникации (обсуждения результатов и подписания итоговой оценки), то отсутствие завершенного отчета при условии, что работник не обращался к работодателю, не свидетельствует о нарушении трудовых прав. Суды должны избегать излишнего вмешательства во внутренние вопросы деятельности общества, которые решаются исключительно решениями его органов управления, в частности относительно организации процесса оценивания персонала и выплаты поощрительных надбавок. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

4 марта 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по его иску к АО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» об обязании совершить действия.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что в марте 2022 года он был освобожден от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации. Спор возник из-за невыплаты годовой премии за 2021 год. Работодатель объяснял это незавершением процедуры оценивания индивидуальных целей и ключевых результатов (ЦКР), поскольку истец не прошел этап обсуждения результатов с функциональным руководителем и не подписал итоговую оценку, как того требовало решение акционера от 02.07.2022. Истец считал бездействие руководства противоправным, заявлял о наличии конфликта интересов у своего руководителя и утверждал, что имеет статус разоблачителя коррупции.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Свое решение он мотивировал тем, что заявленные требования являются преждевременными и недоказанными, а удовлетворение иска привело бы к вмешательству в исключительную компетенцию органов управления общества по назначению или отстранению должностных лиц.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций по существу заявленных требований, исходя из следующего.

Вопросы оплаты труда, в частности установления условий премирования и проведения оценки профессиональных качеств работников, относятся к самостоятельной компетенции предприятия.

Согласно изменениям в коллективный договор, процесс оценивания для мобилизованных работников считается завершенным только после обсуждения результатов с работником и подписания им итоговой оценки. Поскольку материалы дела не содержали доказательств обращения истца к работодателю с требованием провести такое обсуждение (в том числе дистанционно), факт нарушения его прав не подтвердился.

Требования истца обязать ответчика провести оценивание определенным способом, отстранить заместителя генерального директора от процесса и возложить эти функции на другое лицо являются прямым вмешательством во внутреннюю хозяйственную деятельность.

Суд установил, что истец не доказал приобретение статуса разоблачителя. Гарантии защиты трудовых прав разоблачителя применяются только при наличии связи между сообщением о коррупции и негативными мерами воздействия.

В данном деле такие обстоятельства установлены не были.

ВС признал ошибочным расчет судебного сбора судом первой инстанции (требование было разделено на четыре отдельных, хотя оно было одно), однако это не является основанием для отмены решения по существу.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 4 марта 2026 года по делу № 761/19090/24 (производство № 61-8109св25) можно ознакомиться по ссылке.

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