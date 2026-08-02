На Полтавщині через ворожий обстріл стався витік небезпечної хімічної речовини, фото
18:07, 2 серпня 2026
Витік небезпечної хімічної речовини стався на Полтавщині внаслідок удару РФ по критичній інфраструктурі – ДСНС.
Внаслідок російської атаки по об’єкту критичної інфраструктури у Полтавській області стався витік небезпечної хімічної речовини.
Фахівці хімічного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно провели роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Попри складні умови, рятувальники герметизували пошкоджені ємності та місця витоку небезпечної речовини.
Фахівцям вдалося повністю ліквідувати загрозу.
У ДСНС зазначили, що це дозволило безпечно продовжити роботи на пошкодженому об’єкті.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.