На Полтавщині через ворожий обстріл стався витік небезпечної хімічної речовини, фото

Витік небезпечної хімічної речовини стався на Полтавщині внаслідок удару РФ по критичній інфраструктурі – ДСНС.

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Внаслідок російської атаки по об’єкту критичної інфраструктури у Полтавській області стався витік небезпечної хімічної речовини.

Фахівці хімічного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно провели роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Попри складні умови, рятувальники герметизували пошкоджені ємності та місця витоку небезпечної речовини.

Фахівцям вдалося повністю ліквідувати загрозу.

У ДСНС зазначили, що це дозволило безпечно продовжити роботи на пошкодженому об’єкті.

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