Пришлось вырезать из забора: в Ровно спасли собаку, видео

Правоохранители освободили собаку с помощью специального инструмента.

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В воскресенье, 2 августа, в Ровно на улице Героев Полиции собака застряла между металлическими прутьями забора и не могла самостоятельно выбраться.

Как сообщила Национальная полиция Украины, прибыв на место, правоохранители с помощью инструмента для резки металла осторожно вырезали один из металлических прутьев забора.

В это время животное было накрыто тканью, чтобы защитить его от искр.

Спустя несколько минут правоохранители освободили собаку. Серьезных травм он не получил.

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