Механик взял Mercedes клиентки «на тест-драйв» и поехал в бар: чем все закончилось в суде

Автосалон и сотрудник должны выплатить более 20 тысяч долларов клиентке, чей автомобиль во время ремонта отвезли в бар.

Фото: euronews.com

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В США суд обязал автосалон Mercedes-Benz of Collierville и одного из его сотрудников выплатить более 20 тысяч долларов компенсации клиентке, чей автомобиль во время ремонта работник отвез в бар, пишет WREG.

Кимберли Портер подала иск против дилерского центра и сервисного техника Деррика Нгуена после инцидента. В январе Нгуен был арестован и обвинен в краже после того, как забрал автомобиль Портер, находившийся в ремонте, и поехал на нем в бар.

Портер узнала, что ее Mercedes больше не находится в автосалоне, после того как получила уведомление от трекера.

Адвокат, представлявший Нгуена и автосалон, заявил, что сотрудник имел разрешение на длительный тест-драйв автомобиля Портер.

В судебных документах судья Линн Кобб отметила, что клиенты передают свои автомобили на обслуживание, ожидая, что транспортное средство будет «находиться в пределах местной территории рядом с автосалоном или сервисным центром».

«Мало кто из них может предположить, что их автомобиль будет вывезен с территории дилерского центра или использован в каких-либо личных целях», — отметила судья.

Она также подчеркнула, что эта проблема требует «регулирования».

Общая сумма компенсации, присужденная Портер, составила 20 270 долларов США. В эту сумму вошли 15 тысяч долларов штрафных убытков, которые Кобб назвала следствием «чрезвычайного и возмутительного» поведения ответчиков.

Адвокат Портер Кевин Снайдер заявил:

«Решение судьи Кобб посылает очень четкий сигнал: потребители будут защищены от дилерских центров и их сотрудников, которые не только допускают такое возмутительное поведение, но и пытаются оправдать его и извлечь выгоду после того, как их разоблачили».

В следующем месяце Нгуен вновь предстанет перед уголовным судом в Коллиервилле по обвинению в краже.

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