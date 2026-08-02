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Чи втратить студент пенсію по втраті годувальника через працевлаштування: відповідь ПФУ

21:44, 2 серпня 2026
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Працюючим студентам зробили важливе роз’яснення щодо пенсії по втраті годувальника.
Чи втратить студент пенсію по втраті годувальника через працевлаштування: відповідь ПФУ
Фото: napensii.ua
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У Пенсійному фонді пояснили, чи має право на пенсію по втраті годувальника студент, який працює.

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Відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається, зокрема, дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та дітям-сиротам – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

При цьому факт працевлаштування не впливає на визначення права для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

«Тобто, якщо ви навчаєтесь за денною формою навчання та не досягли віку 23 роки, то маєте право на отримання призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника незалежно від факту роботи», — заявили у відомстві.

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