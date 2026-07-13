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Искал военному «жену» для увольнения со службы за 15 тысяч долларов — в Киеве разоблачили организатора схемы

19:43, 13 июля 2026
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Потенциальной женой должна стать женщина с инвалидностью, нуждающаяся в уходе, или одинокая мать троих несовершеннолетних детей.
Искал военному «жену» для увольнения со службы за 15 тысяч долларов — в Киеве разоблачили организатора схемы
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В Киеве правоохранители разоблачили схему организации фиктивного брака, который должен был помочь военнослужащему уволиться с военной службы. Мужчину, который за деньги подыскивал потенциальную «жену» для такого оформления, задержали во время получения части оговоренной суммы.

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По данным Киевской городской прокуратуры, подозреваемый за вознаграждение искал для военного женщину, с которой можно было бы заключить формальный брак. Потенциальной супругой должна была стать женщина с инвалидностью, нуждающаяся в уходе, или одинокая мать троих несовершеннолетних детей.

Как установили правоохранители, военнослужащий таким образом планировал официально уволиться с военной службы.

Услуги по организации фиктивного брака мужчина оценил в 30 тысяч долларов. Деньги должны были передать двумя равными частями. Сначала речь шла о браке с многодетной матерью, однако позже стороны остановились на варианте с женщиной с инвалидностью.

Организатора схемы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части средств — 15 тысяч долларов.

Его действия квалифицированы по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области правоохранители разоблачили брачную аферу для увольнения с военной службы. В частности, была задержана жительница Одесской области, которая за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы они имели основания уволиться со службы и выехать за границу.

Указывается, что женщина с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После «медового месяца» женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

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