Искал военному «жену» для увольнения со службы за 15 тысяч долларов — в Киеве разоблачили организатора схемы

Потенциальной женой должна стать женщина с инвалидностью, нуждающаяся в уходе, или одинокая мать троих несовершеннолетних детей.

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В Киеве правоохранители разоблачили схему организации фиктивного брака, который должен был помочь военнослужащему уволиться с военной службы. Мужчину, который за деньги подыскивал потенциальную «жену» для такого оформления, задержали во время получения части оговоренной суммы.

По данным Киевской городской прокуратуры, подозреваемый за вознаграждение искал для военного женщину, с которой можно было бы заключить формальный брак. Потенциальной супругой должна была стать женщина с инвалидностью, нуждающаяся в уходе, или одинокая мать троих несовершеннолетних детей.

Как установили правоохранители, военнослужащий таким образом планировал официально уволиться с военной службы.

Услуги по организации фиктивного брака мужчина оценил в 30 тысяч долларов. Деньги должны были передать двумя равными частями. Сначала речь шла о браке с многодетной матерью, однако позже стороны остановились на варианте с женщиной с инвалидностью.

Организатора схемы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части средств — 15 тысяч долларов.

Его действия квалифицированы по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области правоохранители разоблачили брачную аферу для увольнения с военной службы. В частности, была задержана жительница Одесской области, которая за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы они имели основания уволиться со службы и выехать за границу.

Указывается, что женщина с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После «медового месяца» женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

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