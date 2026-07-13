Шукав військовому «дружину» для звільнення зі служби за 15 тисяч доларів — у Києві викрили організатора схеми

Потенційною дружиною мала стати жінка з інвалідністю, яка потребує догляду, або самотня матір трьох неповнолітніх дітей.

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У Києві правоохоронці викрили схему організації фіктивного шлюбу, який мав допомогти військовослужбовцю звільнитися з військової служби. Чоловіка, який за гроші підшукував потенційну «дружину» для такого оформлення, затримали під час отримання частини обумовленої суми.

За даними Київської міської прокуратури, підозрюваний за винагороду шукав для військового жінку, з якою можна було б укласти формальний шлюб. Потенційною дружиною мала стати жінка з інвалідністю, яка потребує догляду, або самотня мати трьох неповнолітніх дітей.

Як встановили правоохоронці, військовий таким чином планував офіційно звільнитися з військової служби.

Послуги з організації фіктивного одруження чоловік оцінив у 30 тисяч доларів. Гроші мали передати двома рівними частинами. Спочатку йшлося про шлюб із багатодітною матір’ю, однак згодом сторони зупинилися на варіанті з жінкою з інвалідністю.

Організатора схеми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів — 15 тисяч доларів.

Його дії кваліфіковано за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Одеській області правоохоронці викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби. Зокрема, затримано жительку Одещини, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців, аби ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Вказується, що жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців. Ті, користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після «медового» місяця жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.