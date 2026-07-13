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Шукав військовому «дружину» для звільнення зі служби за 15 тисяч доларів — у Києві викрили організатора схеми

19:43, 13 липня 2026
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Потенційною дружиною мала стати жінка з інвалідністю, яка потребує догляду, або самотня матір трьох неповнолітніх дітей.
Шукав військовому «дружину» для звільнення зі служби за 15 тисяч доларів — у Києві викрили організатора схеми
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У Києві правоохоронці викрили схему організації фіктивного шлюбу, який мав допомогти військовослужбовцю звільнитися з військової служби. Чоловіка, який за гроші підшукував потенційну «дружину» для такого оформлення, затримали під час отримання частини обумовленої суми.

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За даними Київської міської прокуратури, підозрюваний за винагороду шукав для військового жінку, з якою можна було б укласти формальний шлюб. Потенційною дружиною мала стати жінка з інвалідністю, яка потребує догляду, або самотня мати трьох неповнолітніх дітей.

Як встановили правоохоронці, військовий таким чином планував офіційно звільнитися з військової служби.

Послуги з організації фіктивного одруження чоловік оцінив у 30 тисяч доларів. Гроші мали передати двома рівними частинами. Спочатку йшлося про шлюб із багатодітною матір’ю, однак згодом сторони зупинилися на варіанті з жінкою з інвалідністю.

Організатора схеми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів — 15 тисяч доларів.

Його дії кваліфіковано за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Одеській області правоохоронці викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби. Зокрема, затримано жительку Одещини, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців, аби ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Вказується, що жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців. Ті, користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після «медового» місяця жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.

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прокуратура Київ військові шлюб воєнний стан мобілізація

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