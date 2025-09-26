Фиктивный брак за деньги: в Одесской области военные платили $10 тысяч за возможность выехать за границу

В Одесской области правоохранители раскрыли брачную аферу для освобождения от военной службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В частности, задержана жительница Одесчины, которая за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы те имели основания уволиться со службы и выехать за границу.
Отмечается, что женщина с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После «медового» месяца женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.
Так, инспектор пограничной службы решил воспользоваться «успешным кейсом» и стать третьим мужем аферистки. После заключения брака он оформил уход за женой и уволился со службы.
Молодоженов задержали на пункте пропуска при попытке выехать за границу.
По оперативным данным, такой фиктивный брак обходился военнослужащим в 10 тысяч долларов.
В настоящее время супругам сообщено о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
