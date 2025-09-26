Фіктивний шлюб за гроші: на Одещині військові платили $10 тисяч за можливість виїхати за кордон

Жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців, допомагаючи їм ухилятися від служби за гроші.

В Одеській області правоохоронці викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, затримано жительку Одещини, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців, аби ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Вказується, що жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців. Ті, користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після «медового» місяця жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.

Так, інспектор прикордонної служби вирішив скористатися «успішним кейсом» та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби.

Молодят затримали на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон.

За оперативними даними, такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів.

Наразі подружжю повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби (ч.4 ст.409 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

